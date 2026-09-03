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Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Chelsea: piensa en el ex de la Roma Gini Wijnaldum para reforzar el centro del campo

Fichajes
Chelsea
G. Wijnaldum

Sorprendente información que llega desde Inglaterra: el Chelsea, para reforzar el centro del campo, piensa en el 35 años Georginio Wijnaldum, ex del Liverpool y de la Roma, actualmente sin contrato tras su experiencia de tres años en Arabia Saudí en el Al-Ettifaq. El neerlandés quiere volver a Europa y ha pedido a sus agentes que le encuentren destino.

  • No a Roma y Mónaco

    Después de haber traspasado a Enzo Fernández al Manchester City, el Chelsea buscaba un sustituto. En el último día de mercado se quedó con las manos vacías: la Roma dijo no a la salida de Manu Konè, el Mónaco primero abrió la puerta y luego bloqueó la marcha del centrocampista senegalés Lamine Camara. A nivel numérico, la plantilla en el centro del campo es corta, por este motivo los Blues podrían fichar a un jugador libre.

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