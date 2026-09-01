Chelsea-Manchester City: intensas negociaciones en curso por Enzo Fernández

Nacido en 2001, Enzo Fernández juega con la camiseta del Chelsea desde enero de 2023, con un balance de 169 partidos y 31 goles, además de las victorias en el Mundial de Clubes y en la Conference League. Los Blues lo ficharon procedente del Benfica por 121 millones.





Con la selección argentina, el jugador nacido en 2001 ganó el Mundial de 2022 y perdió la final en 2026.



