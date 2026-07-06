La delantera de 22 años se ha convertido en una parte fundamental del esquema del Chelsea, y este nuevo contrato de seis años refleja su estatus como pieza clave del futuro del equipo. Tras llegar al club con solo nueve años, Beever-Jones ha vivido el sueño de cualquier jugadora de la cantera, pasando de ser una joven prometedora a una internacional del primer equipo con gran olfato goleador.

Tras ampliar su vinculación con el club de su infancia, la futbolista de 22 años dijo: "Se siente genial. El Chelsea ha sido mi club desde que era una niña, y eso significa mucho para mí y para mi familia. Es un día del que me siento muy orgullosa, y estoy muy emocionada por poder continuar mi camino y crear más recuerdos de azul".

La delantera ya suma 97 apariciones y 32 goles, demostrando su nivel en la élite de la Women's Super League.