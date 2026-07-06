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«Chelsea de los pies a la cabeza»: los Blues firman un contrato a largo plazo con su estrella de la cantera, Aggie Beever-Jones
Compromiso con el club infantil
La delantera de 22 años es ya una pieza clave del Chelsea, y su nuevo contrato de seis años lo confirma. Llegó al club con 9 años y ha cumplido el sueño de toda cantera: de joven promesa a internacional con gran olfato goleador.
Tras renovar su contrato con el club de su infancia, la jugadora de 22 años declaró: «Es una sensación fantástica. El Chelsea ha sido mi club desde que era una niña, y eso significa mucho para mí y para mi familia. Es un día para estar muy orgullosa, y estoy muy emocionada por poder continuar mi trayectoria y crear más recuerdos con la camiseta azul».
Hasta ahora ha disputado 97 partidos y marcado 32 goles en la Superliga Femenina.
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Salir a la escena internacional
Su buen rendimiento en los clubes no ha pasado desapercibido para la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman. Beever-Jones se ha convertido rápidamente en habitual de la selección inglesa y se dio a conocer al marcar un hat-trick en 30 minutos contra Portugal en Wembley.
Su prestigio creció en la Eurocopa Femenina 2025, donde marcó ante Gales en la ruta al título.
Al recordar su trayectoria, agradeció los cimientos que le dio la exentrenadora Emma Hayes: «Seguí esforzándome hasta que tuve la oportunidad. Siempre estaré agradecida a Emma por ese primer peldaño», explicó.
Un historial de éxitos a nivel nacional
Beever-Jones fue clave en la temporada 2024-25, en la que el equipo logró el triplete nacional. Ya cuenta con un palmarés notable: dos títulos de la Superliga Femenina, dos Copas FA Femeninas y dos Copas de la Liga Femenina.
Su capacidad para decidir partidos clave quedó patente con su gol en la final de la Copa de la Liga, que el equipo ganó 2-0 al Manchester United en marzo.
La pasada temporada sumó seis goles y dos asistencias, y su precisión técnica brilló en un lanzamiento de falta ante el West Ham United que le dio el premio al «Gol del mes» del club en septiembre.
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Asuntos pendientes en Stamford Bridge
A pesar de sus numerosos galardones, la delantera quiere más. Su objetivo es el único gran trofeo que aún se resiste al club: la Liga de Campeones.
Con la tranquilidad de un contrato a largo plazo, Beever-Jones se enfoca en afianzarse como titular y liderar la delantera en los próximos años.
Al hablar de su evolución, señaló: «Creo que todo el mundo sabe que soy del Chelsea de los pies a la cabeza. Me encantaría ganar la Liga de Campeones con el Chelsea. Ese es un objetivo que todas queremos. Siempre lo he dicho, y lo diré en cada entrevista: solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Creo en el Chelsea».
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