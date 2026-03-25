Itziar González de Arriba, antigua nutricionista de la Casa Real, se ha pronunciado a raíz de la curiosa revelación sobre un diagnóstico erróneo de Mbappé y, una vez más, no ha tenido más que palabras de crítica hacia la institución para la que trabajó durante años.
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¿ChatGPT como nutricionista? Una ex empleada vuelve a arremeter contra el Real Madrid tras la «vergüenza» de Kylian Mbappé
En respuesta a las informaciones según las cuales el Real Madrid habría examinado supuestamente la rodilla equivocada de la superestrella francesa, lo que podría haber provocado una lesión aún más grave, escribió en su historia de Instagram: «No sé qué es peor: esto, o que el reparto de suplementos alimenticios (a los jugadores; nota del editor) provenga de la versión gratuita de ChatGPT».
González de Arriba fue destituida de sus funciones antes del inicio de la temporada, para su sorpresa, y acusó a los responsables del Real Madrid, encabezados por el presidente Florentino Pérez, entre otras cosas, de manipulación.
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Una ex empleada lanzó graves acusaciones contra el Real Madrid y Pérez
Según ella, su trabajo había dado tantos frutos que dos jugadores se habían dirigido directamente a Pérez para comentarle las mejoras. Sin embargo, esto había provocado tensiones enormes. «El hecho de que los jugadores digan esto y lo relacionen con los cambios en su alimentación y sus suplementos alimenticios genera un odio insoportable por parte del departamento médico y del personal del comedor», declaró en diciembre al diario Marca.
Como consecuencia, el departamento médico habría dicho a los jugadores que dejaran de seguir las instrucciones de González de Arriba. «A pesar de la presión, muchos profesionales intentaron seguir sus planes de alimentación, en parte en paralelo a las indicaciones médicas. Les expliqué que eso estaba mal… Fue horrible».
Ya en aquel momento, el momento en que se hicieron las declaraciones era, en cierto modo, oportuno. Varios titulares sufrían lesiones. Según se dice, principalmente debido al desliz con Mbappé, a principios de año se produjo una oleada de despidos en el equipo médico del Real Madrid, antes de que el Dr. Niko Mihic regresara como jefe tras su despido a finales de 2023.
Tras un embarazoso desliz: Mbappé tomó la iniciativa
Tal y como se filtró el martes, los predecesores de Mihic cometieron varios errores graves. El punto más bajo: según The Athletic, en una resonancia magnética se examinó finalmente la rodilla equivocada de Mbappé, quien acabó tomando la iniciativa y consultó al especialista en rodillas Bertrand Sonnery-Cottet en París para obtener una segunda opinión. Entre tanto, incluso había disputado numerosos partidos, con la idea errónea de que su lesión (mal diagnosticada) se curaría por sí sola con el tiempo.
El reportero de RMC Daniel Riolo utilizó palabras drásticas al respecto en el programa «L'After Foot»: «Para el Real Madrid es una auténtica vergüenza lo que ha pasado. (...) Este error de diagnóstico podría haber tenido consecuencias mucho más graves, ya que Mbappé tardó mucho tiempo en saber qué le pasaba. Siguió activo en otros ámbitos, incluso disputó algunos partidos, sin saber exactamente qué le pasaba. Podría haberse destrozado la rodilla».
Tras su reunión con Sonnery-Cottet, Mbappé se sometió a un programa especial de fortalecimiento muscular que le liberó de las molestias que había sufrido durante semanas. Según sus propias declaraciones, el delantero ya no tiene dolor y volvió a los terrenos de juego en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.
«Mi rodilla está bien. Está mejorando. Va bastante bien y sé que ha habido muchas especulaciones al respecto y se han dicho cosas falsas», declaró el lunes, y añadió de manera elocuente: «Así es la vida de un deportista de élite. Estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin comprobarlas y sin ningún fundamento».
Kylian Mbappé: datos de rendimiento y estadísticas con el Real Madrid esta temporada
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