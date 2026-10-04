Charlie Austin carga contra el «volátil» Roberto De Zerbi tras el desastroso inicio de temporada del Tottenham en la Premier League

El Tottenham ha sufrido un comienzo miserable en su campaña de la Premier League, al sumar solo dos puntos de 15 posibles. El club se ha gastado más de 300 millones de libras en fichajes durante el mercado de verano, pero actualmente es colista de la clasificación tras una desastrosa racha sin victorias. Recientemente sufrió una derrota por 3-2 en casa ante el Aston Villa, lo que ha dejado a los aficionados profundamente frustrados.

Hablando en Saturday Session de talkSPORT, el comentarista Ade Oladipo destacó el comportamiento del entrenador: "Miro a alguien como De Zerbi y simplemente veo a un entrenador bastante volátil, bastante enfadado. Si las cosas no van bien... no quiero decir que se marche porque preferiría que le echaran, el dinero que recibe si le echan es bastante grande. Simplemente no veo cómo funciona, simplemente no veo cómo le dan la vuelta a esto".