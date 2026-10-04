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Charlie Austin carga contra el «volátil» Roberto De Zerbi tras el desastroso inicio de temporada del Tottenham en la Premier League
Inicio desastroso del Tottenham
El Tottenham ha sufrido un comienzo miserable en su campaña de la Premier League, al sumar solo dos puntos de 15 posibles. El club se ha gastado más de 300 millones de libras en fichajes durante el mercado de verano, pero actualmente es colista de la clasificación tras una desastrosa racha sin victorias. Recientemente sufrió una derrota por 3-2 en casa ante el Aston Villa, lo que ha dejado a los aficionados profundamente frustrados.
Hablando en Saturday Session de talkSPORT, el comentarista Ade Oladipo destacó el comportamiento del entrenador: "Miro a alguien como De Zerbi y simplemente veo a un entrenador bastante volátil, bastante enfadado. Si las cosas no van bien... no quiero decir que se marche porque preferiría que le echaran, el dinero que recibe si le echan es bastante grande. Simplemente no veo cómo funciona, simplemente no veo cómo le dan la vuelta a esto".
- AFP
Austin cuestiona las credenciales de De Zerbi
Respondiendo a esos comentarios, Austin también se mostró igual de escéptico con el técnico italiano y su trayectoria. Quiso saber qué había logrado el exentrenador de Shakhtar Donetsk y Brighton para merecer semejante confianza.
«¿Qué ha hecho en su carrera como entrenador para pensar que va a dar la vuelta a esto?», respondió Austin. «Aficionados del Tottenham, ¿tenéis fe en él? Porque, ¿qué ha demostrado en otros clubes para poder cambiar al Tottenham y llevarlo adonde pensáis que debería estar? Porque no hay ninguna prueba de ello».
Falta de compromiso de los jugadores
Las críticas no se limitaron a los logros pasados de De Zerbi, ya que Austin también cargó contra la actitud de la plantilla actual. Comparó a los jugadores del Tottenham con sus homólogos del Newcastle United, en referencia a la derrota por 2-0 en la segunda jornada. Austin elogió al equipo de Matthias Jaissle por su preparación y espíritu de lucha, antes de poner en duda el compromiso de la plantilla del norte de Londres.
«Decidme qué jugadores de ese vestuario de los Spurs van a tirarse contra un muro de ladrillo por él. Yo no lo veo, y creo que la prueba está ahí después de estos cinco partidos», afirmó.
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¿Qué será lo próximo para el Tottenham?
El Tottenham ha tenido tres semanas para reflexionar sobre sus alarmantes carencias durante el actual parón internacional. Volverá a la acción el 10 de octubre con una visita crucial para enfrentarse al Manchester United en Old Trafford. De Zerbi necesita desesperadamente un resultado positivo para aliviar la creciente presión y sacar al club de la zona de descenso.
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