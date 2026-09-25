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Charles De Ketelaere revela conversaciones con el PSG antes de que el club francés fichara a Ferran Torres en medio de una tasación de 50 millones de euros por parte del Atalanta
Delantero belga detalla las conversaciones sobre su traspaso
El internacional belga de 25 años confirmó que mantuvo conversaciones sobre un posible traspaso a París durante el mercado de verano. El Atalanta se negó a moverse de una valoración de 50 millones de euros por el mediapunta, que sigue teniendo contrato en Bérgamo hasta junio de 2028. Cualquier posibilidad de acuerdo se esfumó una vez que el campeón francés recurrió al Barcelona, cerrando el fichaje de Torres con un contrato de larga duración hasta junio de 2031.
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«Al final eligieron a Ferran Torres»
En una entrevista con la publicación belga DH Les Sports, De Ketelaere abordó sus conversaciones veraniegas con el PSG y el elevado precio de salida fijado por su actual club. Confirmando el interés desde la capital francesa, De Ketelaere explicó: "Hablé con el PSG, pero al final eligieron a Ferran Torres".
Al referirse a la supuesta negativa del Atalanta a autorizar una venta por menos de 50 millones de euros, añadió: "Sí, creo que se habló de una cifra cercana a esa. Pero necesitas encontrar un equipo dispuesto a pagarla. En la Premier League hay varios clubes que pueden hacerlo, pero al final no se materializó nada".
«Aún tengo tiempo»
En lugar de centrarse en el traspaso frustrado, el belga subrayó que tener minutos con regularidad en la Serie A importa mucho más a estas alturas de su carrera que dar un paso adelante precipitado. Y continuó: «Estoy feliz en el Atalanta. Sé lo importante que es jugar de inicio tras mi experiencia en el AC Milan. Algún día me gustaría luchar por títulos. Tengo esa ambición, pero tengo 25 años y todavía tengo tiempo».
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El mal comienzo exige una respuesta inmediata
Un modesto balance de seis puntos en cinco partidos ha dejado al Atalanta estancado en la 11.ª posición de la Serie A. Con solo una asistencia en su haber esta temporada, De Ketelaere está cada vez más cuestionado para mejorar su aportación decisiva en el equipo de Maurizio Sarri. El próximo duelo en casa contra el colista Venezia tras el parón internacional ofrece una plataforma ideal para poner en marcha su temporada liguera.
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