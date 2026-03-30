Charla con Kobe Bryant y un «loco» traspaso a Europa: la antigua estrella de la selección estadounidense Freddy Adu cuenta cuándo las cosas se pusieron «serias» y cómo encaja él en la historia del fútbol estadounidense

Adu fue una de las primeras promesas estadounidenses en salir de su zona de confort y cruzar el Atlántico. En una entrevista exclusiva con GOAL a través de parhaat pikakasinot, Adu respondió, cuando se le preguntó cuándo sintió por primera vez que había triunfado: «Para mí, me di cuenta de que era real cuando llegué a la MLS. Fue increíble. Estaba viviendo mi sueño como futbolista profesional.

«Pero fue cuando firmé con el Benfica, bajé del avión, entré en la terminal del aeropuerto y vi a miles de aficionados reunidos fuera, cantando. Ahí fue cuando se hizo realidad para mí. En ese momento pensé: “Dios mío, esto es una locura”. Porque nunca había vivido nada parecido. Así que, en ese momento, pensé: “Vaya, esto es real”. Ahí es cuando sientes: “Tío, ahora tienes que rendir para este equipo porque esto es una locura”.

«No me lo esperaba. No tenía ni idea. En Estados Unidos, cuando viajas, incluso si eres famoso, vas a algún sitio y no pasa nada de eso. Simplemente pasas por el aeropuerto, todo va bien, coges el coche, te subes y te vas. Allí era como si no pudieras moverte ni un centímetro. Era simplemente... ¡guau! El ambiente era una locura.

«Pero debutar en Estados Unidos fue muy especial. Fue lo más genial que he vivido nunca. Pero si hablamos de los aficionados, los cánticos, el volumen, la pasión, el Benfica… fue impresionante. Fue una locura.

«Solo quiero decir que fue exactamente como me lo imaginaba, como lo veía en la tele cuando era un crío. Y fue increíble. Los cánticos, las banderas ondeando, la pasión. Oh, fue alucinante. Para mí fue lo más genial del mundo porque era como: «No puedo creer que esto esté pasando ahora mismo. Esto es lo más genial».