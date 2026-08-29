Champions League, el calendario del Napoli: para Allegri, el primero es contra el Arsenal

Ya es oficial el calendario de citas que espera al Napoli en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Massimiliano Allegri debutará en el Maradona contra el Arsenal, mientras que cerrará con los dos últimos partidos ante los dos equipos del bombo 4: en la séptima jornada, el duelo contra el Sabah y, en la última, en casa frente a los Vikings. Cabe destacar la doble salida de noviembre, primero en el campo del Porto y después en el del Manchester City.



