Ya es oficial el calendario de los compromisos que esperan a la Roma en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. La Roma ya conoce por fin su camino: se medirá a rivales de altísimo nivel como el Real Madrid, el actual campeón PSG y el Manchester United. La fase de liga de la Champions League 2026/27 comenzará el 8 de septiembre y la UEFA ha comunicado el calendario completo. El equipo de Gian Piero Gasperini arrancará el 10 de septiembre en el campo del Fenerbahce.