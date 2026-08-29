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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Champions League, el calendario de la Roma: Gasperini arranca en Turquía y cierra en casa ante el Lille

Roma
Liga de Campeones

Todas las fechas de los compromisos de la Roma en la fase de liga de la Champions League

Ya es oficial el calendario de los compromisos que esperan a la Roma en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. La Roma ya conoce por fin su camino: se medirá a rivales de altísimo nivel como el Real Madrid, el actual campeón PSG y el Manchester United. La fase de liga de la Champions League 2026/27 comenzará el 8 de septiembre y la UEFA ha comunicado el calendario completo. El equipo de Gian Piero Gasperini arrancará el 10 de septiembre en el campo del Fenerbahce.

  • EL CALENDARIO DE LA ROMA

    JORNADA 1

    Fenerbahce-Roma — jueves 10 de septiembre, a las 18:45


    JORNADA 2

    Roma-Real Madrid — miércoles 14 de octubre, a las 21:00


    JORNADA 3

    Roma-Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, a las 21:00


    JORNADA 4

    Manchester United-Roma — martes 3 de noviembre


    JORNADA 5

    PSG-Roma — miércoles 25 de noviembre, a las 21:00


    JORNADA 6

    Roma-Sporting Club — martes 8 de diciembre


    JORNADA 7

    AEK Atenas-Roma — martes 19 de enero, a las 21:00


    JORNADA 8

    Roma-Lille — miércoles 27 de enero, a las 21:00




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