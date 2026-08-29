Ya es oficial el calendario de los compromisos que esperan a la Roma en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. La Roma ya conoce por fin su camino: se medirá a rivales de altísimo nivel como el Real Madrid, el actual campeón PSG y el Manchester United. La fase de liga de la Champions League 2026/27 comenzará el 8 de septiembre y la UEFA ha comunicado el calendario completo. El equipo de Gian Piero Gasperini arrancará el 10 de septiembre en el campo del Fenerbahce.
Calciomercato/Getty Images
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Champions League, el calendario de la Roma: Gasperini arranca en Turquía y cierra en casa ante el Lille
EL CALENDARIO DE LA ROMA
JORNADA 1
Fenerbahce-Roma — jueves 10 de septiembre, a las 18:45
JORNADA 2
Roma-Real Madrid — miércoles 14 de octubre, a las 21:00
JORNADA 3
Roma-Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, a las 21:00
JORNADA 4
Manchester United-Roma — martes 3 de noviembre
JORNADA 5
PSG-Roma — miércoles 25 de noviembre, a las 21:00
JORNADA 6
Roma-Sporting Club — martes 8 de diciembre
JORNADA 7
AEK Atenas-Roma — martes 19 de enero, a las 21:00
JORNADA 8
Roma-Lille — miércoles 27 de enero, a las 21:00
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