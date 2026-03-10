En una temporada muy complicada desde el punto de vista del campeonato, el Tottenham continúa su andadura en la Champions League: en octavos de final se enfrentará al Atlético de Madrid de Cholo Simeone, que esta noche jugará en casa el partido de ida, programado en el Wanda Metropolitano a las 21:00 horas. Los colchoneros vienen de ganar en Liga contra la Real Sociedad y son terceros en la clasificación, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. El Tottenham, que desde hace aproximadamente un mes tiene a Igor Tudor en el banquillo, con tres partidos y tres derrotas, se encuentra en una situación difícil en la Premier League, donde lucha por no descender.
Champions League, Atlético de Madrid-Tottenham EN VIVO 3-0: el portero de los Spurs, Kinsky, sustituido por Vicario tras 17 minutos
TABLA DE RESULTADOS
Atlético Madrid-Tottenham 3-0
ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Álvarez, Lookman. Entrenador: Simeone.
TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky (desde el 17' Vicario); Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Entrenador: Tudor.
ÁRBITRO: Gozubuyuk.
GOLES: 6' M. Llorente, 14' Griezmann, 15' Álvarez.
AMONESTADOS: Spence (T).
EXPULSADOS: -
EL PARTIDO
