Chad Johnson y Raheem Taylor-Parkes lanzarán «The Late Run with Ochocinco» de GOAL el 26 de febrero

El amor de Johnson por el fútbol comenzó cuando era niño en Miami. Bastó con ver una vez a Diego Maradona en su mejor momento para que la futura estrella del fútbol se enganchara, y desde entonces ha vivido una increíble trayectoria futbolística, tanto como aficionado como, en última instancia, como jugador.

El exreceptor abierto de la NFL es uno de los jugadores de fútbol americano más populares de la historia, tras labrarse una carrera legendaria principalmente como jugador de los Cincinnati Bengals y protagonizar la NFL durante 11 temporadas. Sin embargo, nunca se alejó demasiado del fútbol. En 2011, durante el cierre patronal de la NFL, realizó una prueba de cuatro días con el Sporting Kansas City y, en 2018 y 2019, jugó en la NPSL con el club de su ciudad natal, el Boca Raton FC. Desde entonces, ha trabajado como analista para Fox en la Copa del Mundo de 2022, al tiempo que ha jugado en The Soccer Tournament, donde volverá a participar este verano con el Villarreal.

Con la Copa del Mundo de 2026 a la vuelta de la esquina, Johnson cree que el fútbol estadounidense está entrando en un momento decisivo.

«El fútbol fue mi primer amor», afirma Johnson. «Durante la temporada baja de la NFL, cruzaba el charco para ver jugar a futbolistas como [Cristiano] Ronaldo y [Lionel] Messi. Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es una tormenta perfecta que ayudará a consolidar la afición al fútbol en este país. Jugué en la Super Bowl XLVI, pero lo que vendrá en junio y julio será como 100 Super Bowls, y llevará a este fanatismo aún más lejos.

Estoy deseando ver qué opinan los aficionados del programa y compartir mi amor por el fútbol y el de nuestros invitados, y poder hacerlo con un socio como GOAL».