¡Cesc Fábregas vuelve al Arsenal! El Como confirma su visita al Emirates Stadium para un amistoso de pretemporada

Aunque Fábregas tiene vínculos fuertes con ambos clubes, será la primera vez que Arsenal y Como se enfrenten. Las aficiones lo han recibido con entusiasmo, y el equipo italiano espera comprobar su nivel ante el potente Arsenal de Mikel Arteta.

«El Como 1907 visitará este verano el Emirates Stadium para medirse al Arsenal, actual campeón de Inglaterra y subcampeón de Europa, en un amistoso de pretemporada», confirmó el club. «Será el primer duelo entre ambos y llevará a los lariani al mágico escenario del Emirates».