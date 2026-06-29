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¡Cesc Fábregas vuelve al Arsenal! El Como confirma su visita al Emirates Stadium para un amistoso de pretemporada
- AFP
Un regreso emotivo para un icono de los Gunners
El partido, programado para un miércoles a las 19:30 BST, marca el regreso de Fábregas al Emirates como entrenador. Será emotivo para el español, quien debutó con el Arsenal en 2003 y se convirtió en ídolo antes de irse al Barcelona. Para el Como, visitar el Emirates Stadium es un paso clave en su ascenso y una dura prueba ante uno de los grandes del fútbol mundial, antes de afrontar su primera Liga de Campeones.
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Un encuentro histórico en el norte de Londres
Aunque Fábregas tiene vínculos fuertes con ambos clubes, será la primera vez que Arsenal y Como se enfrenten. Las aficiones lo han recibido con entusiasmo, y el equipo italiano espera comprobar su nivel ante el potente Arsenal de Mikel Arteta.
«El Como 1907 visitará este verano el Emirates Stadium para medirse al Arsenal, actual campeón de Inglaterra y subcampeón de Europa, en un amistoso de pretemporada», confirmó el club. «Será el primer duelo entre ambos y llevará a los lariani al mágico escenario del Emirates».
Preparativos del Como para la Liga de Campeones
El Como se clasificó para la élite europea tras acabar cuarto en la Serie A, por delante de AC Milan y Juventus. Para mantenerse competitivo, el club ha invertido 60 millones de euros en retener al mediocampista Nico Paz, cedido por el Real Madrid.
«Para los BiancoBlu será una excelente oportunidad de medirse a uno de los equipos más fuertes y regulares de Europa, como preparación para una temporada en la que el Como 1907 competirá en la Liga de Campeones de la UEFA por primera vez en su historia», añadió el comunicado. «Los aficionados podrán comprar entradas generales para el partido; pronto se anunciarán más detalles a través de los canales oficiales del club».
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Preparándose para una gran campaña en 2026-27
Este amistoso llega en el momento ideal para ambos equipos: se juega 10 días antes de que los visitantes arranquen la Serie A ante el Udinese y 9 días antes de que el Arsenal defienda su título de la Premier contra el Coventry. Los locales buscarán aprovechar el encuentro para afinar su juego de cara a una nueva temporada dominante en la liga nacional. La afición del Emirates le brindará una calurosa bienvenida a Fábregas, aunque, una vez que suene el pitido inicial, todas las miradas se centrarán en si su equipo podrá plantar cara a los gigantes del fútbol inglés.