¡Cesc Fàbregas vuelve a pescar en el Chelsea! El técnico del Como apunta a una estrella de 40 millones de libras tras cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah

La incursión en el oeste de Londres está lejos de haber terminado, ya que Fàbregas ha puesto ahora sus miras en Delap para reforzar sus opciones en ataque, según talkSPORT. El delantero de 23 años ha sido considerado prescindible en Stamford Bridge tras una difícil temporada de debut en la que le costó ver puerta con regularidad.

Sin embargo, la operación se enfrenta a un obstáculo importante, ya que, según se informa, Delap está decidido a seguir en la Premier League pese a la perspectiva de jugar en la Champions League con el Como. El Chelsea está dispuesto a negociar, pero ha puesto un precio elevado al joven atacante, con la cúpula del club londinense exigiendo 40 millones de libras por Delap este verano. Esta valoración supondría un beneficio de 10 millones de libras para el club londinense, que actualmente está bajo presión para aligerar su inflada plantilla del primer equipo antes de la fecha límite de septiembre.



