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¡Cesc Fábregas sigue en carrera! El técnico quiere «subir el nivel» en el Como tras lograr la clasificación a la Liga de Campeones en una gran temporada en la Serie A
La élite no tiene tiempo que perder.
Tras lograr el histórico pase a la Liga de Campeones, Fábregas ya prepara los retos europeos. El ascenso del Como ha sido rápido: llegó a la Serie A en 2024-2025 tras 22 años ausente.
«Celebramos la victoria ante el Cremonese con el equipo y el cuerpo técnico, pero el lunes ya estábamos de vuelta al trabajo. Ahora todos irán de vacaciones, pero yo debo gestionar algo importante: debemos elevar el nivel y la organización, y hacerlo ya», declaró Fábregas en una entrevista con ComoTV.
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Celebraciones históricas en Lombardía
Las calles de Como se tiñeron de azul y blanco mientras miles celebraban el histórico logro del equipo. El club se aseguró su plaza en la Liga de Campeones en la última jornada al vencer 4-1 al Cremonese, terminando cuarto en la Serie A con 71 puntos, solo uno más que el AC Milan. Para un plantel que hace poco estaba en divisiones inferiores, esta clasificación es un milagro deportivo orquestado por Fábregas.
Desde el autobús descapotable en el desfile de la victoria, Fábregas admitió que las celebraciones le habían pasado factura, pero que la alegría de la ciudad había merecido la pena. «Sí, dormí un poco. Fui el primero en salir para unirme a la fiesta. Pero no te preocupes, conseguí dormir tres o cuatro horas», dijo el entrenador.
Crear una familia futbolística
El Como marca el debut como entrenador de Fábregas tras retirarse en verano de 2023. Tras asumir el cargo en verano de 2024 y llevar al equipo al décimo puesto en su primera temporada en la Serie A, el técnico rápidamente elogió a su plantilla y a la comunidad local. Destaca que el vínculo entre jugadores y afición es el principal motor de su rápido éxito, y describe a los seguidores como una fuente constante de motivación.
«Es una emoción, sobre todo para la ciudad», explicó Fábregas al referirse al desfile. «Tras el partido contra el Cremonese no pudimos celebrar con los aficionados que nos esperaban. Hoy es algo bien merecido: una ocasión especial y única. Es importante cerrar la temporada así, unidos. Cuanta más energía haya entre la afición y nosotros, mejor para alcanzar ese 2-10-15 % que necesitamos para ganar. Ellos son el duodécimo jugador, empujándonos a dar más».
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Visión y ejecución en el Sinigaglia
La transición del español de legendario centrocampista a entrenador de élite ha sido fluida, aunque se muestra humilde sobre su influencia táctica. Atribuye el rápido ascenso en la jerarquía del fútbol italiano a la dirección del club y a la disposición de los jugadores para adaptarse a su filosofía, y reconoce que el proyecto ha superado expectativas en cuanto a rapidez.
«Un entrenador no es nada sin ideas y sin jugadores con voluntad y calidad», afirmó. «Soy muy consciente de ello, de haber encontrado el lugar adecuado y de haberlo hecho todo de la manera correcta. Con la idea de hacer lo que queríamos hacer, por un camino que no calificaría de fácil... porque lo hicimos muy rápido, pero siempre con el deseo de seguir adelante, de querer hacerlo mejor. Con una visión».