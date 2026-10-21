El incidente se remonta a octubre de 2004, cuando el Arsenal visitó al Manchester United en el estadio de Old Trafford, buscando alcanzar el quincuagésimo partido consecutivo sin derrota en la Premier League, aunque el enfrentamiento ganó su mayor notoriedad por los acontecimientos que siguieron al pitido final.

La histórica racha del Arsenal terminó con una derrota, antes de que la tensión entre los jugadores de ambos equipos aumentara en el túnel que conduce a los vestuarios, en medio de altercados y empujones, antes de que alguien lanzara un trozo de pizza que impactó a Ferguson, convirtiéndose en el eje de una de las historias más célebres del fútbol inglés, conocida posteriormente como «Pizzagate», según Manchester Evening News.

Durante años, la persona que lanzó el trozo de pizza permaneció en el anonimato, pese al aumento de las sospechas sobre la implicación de Fábregas. El propio Ferguson había señalado al jugador español como sospechoso, mientras que el exdefensa del Arsenal Martin Keown alimentó las especulaciones, tras hablar de «un jugador español con una gran habilidad», sin mencionar su nombre de forma explícita.

Tras años de especulaciones, Fábregas zanjó la polémica durante su aparición en la cadena «Sky», en 2018, y dijo: «De repente escuché voces, y me pregunté qué estaba pasando, luego salí llevando el trozo de pizza, y vi a Sol Campbell, Rio Ferdinand y Martin Keown, y todos se empujaban».

Y continuó: «Quería participar en el enfrentamiento, pero no sabía cómo hacerlo, así que simplemente lancé el trozo de pizza. Y cuando vi a la persona a la que impactó, no era lo que había pretendido».

Fábregas confirmó posteriormente que se disculpó directamente con Ferguson, y dijo en declaraciones a la cadena beIN Sports: «Descubrí después que había impactado a Sir Ferguson, y ya me había disculpado públicamente, y repetiré mi disculpa. No fue algo intencionado, sino un momento que ocurrió de forma espontánea. Era joven, y desde luego ahora no usaría un trozo de pizza, ¡sino que me metería directamente en el enfrentamiento!».