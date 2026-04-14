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Cesc Fábregas rompe su silencio sobre su futuro en el Como, en medio de los rumores que lo vinculan con el Chelsea y la selección italiana
El técnico español despierta el interés de los grandes clubes
Fábregas se ha convertido en uno de los entrenadores jóvenes más codiciados de Europa tras llevar al Como a las puertas de una histórica clasificación para la Liga de Campeones. El club lombardo, quinto en la Serie A a seis jornadas del final, vive su mejor momento en décadas. A pesar de los rumores sobre un regreso a Stamford Bridge o un futuro en la selección italiana, el excentrocampista del Chelsea se mantiene centrado en su contrato, que dura hasta 2028.
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Fábregas da prioridad al proyecto de Lombardía
Tras recibir el premio Enzo Bearzot, Fábregas aclaró sus planes como entrenador.
Sobre su posible salida del Stadio Giuseppe Sinigaglia, afirmó: «Estoy muy comprometido con este proyecto. Nunca se sabe, pero ahora creo que es muy improbable que me vaya del Como. El año pasado quería ver cómo funcionaban otros clubes, se lo comenté al presidente, pero decidí quedarme. Estoy muy contento con lo logrado. Es un proyecto importante y quiero sentirme bien aquí. Si mi familia es feliz en Como, me quedaré».
Planes de sucesión y ambiciones internacionales
La directiva del Como cree que Fábregas podría superarlos, pero lo ve como una pieza clave para el futuro del equipo. El español admitió que, por ahora, prefiere el día a día del fútbol nacional y no se ve dirigiendo una selección.
«Quizá algún día», dijo Fábregas sobre el banquillo de la selección italiana. «Ahora soy demasiado entrenador y necesito estar en el campo cada día; de lo contrario me aburriría. Tal vez más adelante, cuando sea mayor, cambie de idea».
El presidente del Como, Mirwan Suwarso, reconoce que el futuro de Fábregas probablemente esté en la élite europea y afirma: «Cesc es vital, pero sería lógico que algún día se fuera al Arsenal, al Barcelona o al Chelsea. Debe participar en la elección de su sucesor».
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Nos espera el duelo en San Siro
Fábregas vive un momento clave: el Como puede ganar su primer título importante y lograr un histórico billete a Europa. Antes de visitar el San Siro para la vuelta de semifinales de la Coppa Italia ante el Inter el martes 21 de abril (0-0), el equipo se centra en la difícil salida a Sassuolo de la Serie A este viernes.