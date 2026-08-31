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Cesc Fabregas Chelsea crestGetty/GOAL
Mohamed Saeed

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¡Cesc Fàbregas prepara otra ofensiva al Chelsea! El Como perfila un movimiento de última hora por Robert Sánchez tras completar el fichaje de Trevor Chalobah por 30 millones de libras

Cesc Fàbregas
Chelsea
Fichajes
R. Sanchez
T. Chalobah
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Según se informa, Cesc Fàbregas estudia una segunda gran ofensiva sobre el Chelsea este verano, mientras el Como valora un movimiento de última hora por el portero Robert Sánchez, que no cuenta. El guardameta español ha sido apartado sin contemplaciones en Stamford Bridge tras la llegada del campeón del mundo Emiliano Martínez.

  • Fàbregas busca aprovechar el éxodo del Chelsea

    Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el entrenador del Como está dispuesto a ofrecerle a Sanchez una vía de escape lejos de Stamford Bridge, mientras el conjunto italiano busca seguir adelante con su ambiciosa campaña de fichajes. Tras haber cerrado ya a principios de este verano una operación de 30 millones de libras por Trevor Chalobah, Fabregas recurre ahora a su buena relación con su antiguo club para facilitar otro traspaso de alto perfil.

    El interés desde Lombardía llega en un momento de gran agitación en la portería del Chelsea. Según se informa, el Chelsea le ha advertido a Sanchez de que se arriesga a quedar apartado de la dinámica del primer equipo si no logra marcharse del oeste de Londres.


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Alonso recurre a Martínez tras los errores de Sánchez

    El detonante de la repentina disponibilidad de Sanchez fue una serie de actuaciones decepcionantes que obligaron a Xabi Alonso a actuar con decisión. Pese a haber respaldado inicialmente a su compatriota, Alonso dio luz verde a un traspaso de 7,5 millones de libras para incorporar a Aston Villa Martinez después de que el español fuera culpable en ambos goles en una ajustada victoria por 3-2 sobre el Fulham en Craven Cottage.

    El internacional argentino fue introducido de inmediato en el once inicial para la victoria del domingo por 4-3 ante el Brighton, lo que confirmó el nuevo estatus de Sanchez como tercer portero, por detrás del ex del Arsenal y del suplente Mike Penders, que ha regresado tras una impresionante cesión en el Strasbourg.

    Martinez no tardó en hacer notar su presencia y expresó su deseo de devolver al club a su antigua gloria. Tras su debut, Martinez declaró: "Hablé con John Terry y Petr Cech. Sé lo grande que es este club y lo que queremos conseguir esta temporada. Vine aquí para ayudar. Tuve siete años increíbles en Aston Villa. He venido aquí para competir e intentar ganar la Premier League".

  • Como se enfrenta a competencia por el portero español

    Romano confirmó que el Como es uno de los varios clubes que siguen a Sanchez mientras busca reemplazar a Noel Tornqvist, que está cerca de marcharse al Monza. Aunque Fabregas está interesado en incorporar a un portero, la principal prioridad del conjunto italiano sigue siendo fichar a un nuevo delantero antes de centrar su atención en las opciones para la portería.

    Explicó: «Sanchez puede salir del Chelsea y varios clubes están estudiando las condiciones de la operación. La prioridad del Como sigue siendo un delantero y después evaluará las opciones para la portería».

    Sin embargo, la oportunidad de fichar a un portero con experiencia en la Premier League que actualmente no cuenta para el Chelsea podría resultar demasiado tentadora para que el Como la deje pasar a medida que se acerca el cierre del mercado.

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  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty

    Sánchez se enfrenta a una gran decisión

    Sanchez se encuentra ahora en una encrucijada, con un interés que, según se informa, llega desde clubes de Inglaterra, de toda Europa y de la Saudi Pro League. Tras haber perdido su sitio con Alonso, el español debe decidir si pelea por un puesto que ahora mismo parece fuera de su alcance o si abraza el proyecto que Fabregas está construyendo en la Serie A.

    El Como también podría representar una opción atractiva para el guardameta español, con el club italiano compitiendo en la Champions League esta temporada y ofreciéndole la oportunidad de reivindicarse en el mayor escenario ante la élite europea.

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