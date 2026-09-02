Fàbregas ha consolidado su estatus como uno de los entrenadores jóvenes más ilusionantes de Europa tras ser nombrado entrenador del año de la Serie A en la temporada 2025-26. El español recibió el principal premio individual durante la «Gran Gala del Calcio AIC», una ceremonia que celebra lo mejor del fútbol italiano.

El galardón supone un reconocimiento oficial al notable trabajo táctico que Fàbregas ha implantado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Después de poner fin a su carrera como jugador en el Como, en la Serie B, en el verano de 2023, desempeñó un papel clave como técnico interino al guiar al club hacia el ascenso antes de ser nombrado oficialmente entrenador en el verano de 2024. Desde que asumió el control total, ha transformado al Como, que tradicionalmente luchaba con las expectativas propias de las categorías inferiores, en una auténtica potencia de la máxima categoría italiana.