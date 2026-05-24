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Cesc Fábregas lleva al Como a clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez en su historia, mientras que Jamie Vardy desciende con el Cremonese
Cómo llegar a la tierra prometida
En una temporada para el recuerdo en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el Como se ha asegurado la cuarta plaza de la Liga de Campeones de la Serie A y confirma su irrupción como nueva potencia del fútbol italiano.
Lograrlo apenas dos años tras ascender confirma su meteórico crecimiento bajo la batuta de Fábregas. El equipo aprovechó la inesperada derrota 2-1 del Milan ante el Cagliari para superarlo en la última jornada.
Las emotivas imágenes captaron el instante en que el plantel comprendió que jugaría la Liga de Campeones, cumpliendo el sueño de medirse con la élite europea. Es apenas la segunda vez que el club accede a una competición continental, tras su paso por la Copa Mitropa en 1981.
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Dominio inicial en el Zini
A pesar de lo que había en juego, el Como mostró serenidad desde el inicio ante un Cremonese que lucha por mantenerse en la categoría. Esa filosofía ofensiva dio sus frutos en el minuto 36, cuando un disparo de Jesús Rodríguez, desviado por Alberto Grassi, superó a Emil Audero.
Poco después del descanso, Rodríguez asistió al máximo goleador del club, Anastasios Douvikas, quien marcó desde cerca su 14.º gol. Con el 2-0 la presión sobre los locales se hizo insostenible, más aún cuando se supo que el Lecce, rival por la permanencia, ganaba su partido.
La decepción de Vardy por el descenso
Vardy, fichado el verano pasado por el Cremonese tras dejar el Leicester City, lideró un breve repunte en la segunda parte. El veterano delantero inglés forzó un penalti tras ser derribado por Jacobo Ramón.
Federico Bonazzoli transformó la pena máxima y recortó distancias, ilusionando a la grada con una remontada. Pero el control se esfumó pronto para el equipo de Marco Giampaolo.
En los minutos finales el Cremonese se derrumbó: el árbitro Fabio Maresca pitó penalti sobre Douvikas, y las protestas derivaron en las expulsiones de Alberto Grassi, Milan Duric y David Okereke, dejando al equipo con ocho jugadores.
Lucas Da Cunha, tranquilo, anotó el penal y, siete minutos después, sentenció con un gol magnífico para el 4-1 final.
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Suerte dispar
La única temporada del Cremonese en la máxima categoría fue dura: solo ganó ocho de 38 partidos. Para Vardy, el pitido final significó el amargo descenso a la Serie B tras una campaña que prometió mucho. Fue su segundo descenso consecutivo, después de vivir el del Leicester City a la Championship en 2024-25.
Su suerte contrastó con la de Fábregas: su Como disputará la élite europea tras acabar cuarto en la Serie A, por delante de AC Milan y Juventus, mientras Nápoles y Roma fueron segundo y tercero, respectivamente, por detrás del campeón Inter.