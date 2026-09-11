AFP
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Cesc Fàbregas lanza una advertencia de «cinco minutos» mientras el histórico Como aplasta al RB Leipzig en su debut en la Champions League
Asegura un debut europeo histórico
El Como celebró su primera participación en la Champions League con una contundente victoria por 4-1 sobre el conjunto alemán Leipzig en el Stadio Giuseppe Sinigaglia el jueves por la noche. Los goles de Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao y Maximo Perrone pusieron el broche a una actuación dominante en la que el equipo local generó las ocasiones más claras y se impuso en la batalla de los goles esperados (xG) por 2,30 a 1,42. El resultado convierte al equipo de Fabregas en el cuarto club italiano que gana en su debut en la Copa de Europa/Champions League, siguiendo los pasos de Juventus, AC Milan y Udinese.
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El entrenador exige una reacción inmediata
Aunque reconoció la magnitud de la noche histórica tanto para el club como para la ciudad, Fabregas advirtió de inmediato a su plantilla contra la autocomplacencia y les instó a volver a centrar su atención en los compromisos domésticos.
En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico español afirmó: "Estoy contento, pero solo me durará cinco minutos, porque luego tenemos que preparar el partido contra el Parma del lunes y necesitamos la misma energía que esta noche. Obviamente, entiendo que es una noche histórica para la ciudad y para el club, es un regalo que merecíamos por el increíble trabajo que hicimos la temporada pasada".
Reafirmando que la regularidad en la competición doméstica sigue siendo su principal objetivo, el excentrocampista de Arsenal y Barcelona añadió: "Pero la Serie A sigue siendo el objetivo más importante. Al fin y al cabo, es lo que te permite volver a la Champions League. Somos un equipo joven, nos impulsa la energía de la Champions League, pero me enfadaría muchísimo si luego no lo diéramos todo en la Serie A. Debemos ser humildes y ser capaces de rendir cada tres días, será una temporada muy dura y debemos mantener la mentalidad adecuada".
Los libros de récords se reescriben en el Sinigaglia
La racha de cuatro goles convierte al Como en el segundo club italiano que marca cuatro o más goles en su debut en la Copa de Europa/Champions League, igualando la goleada por 5-0 de la Sampdoria al Rosenborg en septiembre de 1991. La noche histórica también dejó importantes récords individuales, con Douvikas convirtiéndose en el primer jugador griego que marca en su debut en la Champions League desde septiembre de 2005. Además, Baturina se convirtió en el segundo croata, tras Mislav Orsic, en firmar tanto un gol como una asistencia en múltiples partidos de la competición.
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El Parma pone a prueba la profundidad de plantilla
El Como debe mantener su agudeza física y mental mientras se prepara para recibir al Parma en su cuarto partido de la Serie A de la temporada en el Sinigaglia el lunes 14 de septiembre. El equipo de Fabregas llega al choque en un gran momento a nivel nacional, cuarto en la clasificación tras sumar siete puntos en sus tres primeros partidos de liga, gracias a dos victorias y un empate. Gestionar un exigente calendario de jugar cada tres días supondrá una prueba definitiva para la profundidad de la plantilla durante los meses de otoño.
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