Cesc Fàbregas lanza una advertencia de «cinco minutos» mientras el histórico Como aplasta al RB Leipzig en su debut en la Champions League

Aunque reconoció la magnitud de la noche histórica tanto para el club como para la ciudad, Fabregas advirtió de inmediato a su plantilla contra la autocomplacencia y les instó a volver a centrar su atención en los compromisos domésticos.

En declaraciones a Sky Sport Italia, el técnico español afirmó: "Estoy contento, pero solo me durará cinco minutos, porque luego tenemos que preparar el partido contra el Parma del lunes y necesitamos la misma energía que esta noche. Obviamente, entiendo que es una noche histórica para la ciudad y para el club, es un regalo que merecíamos por el increíble trabajo que hicimos la temporada pasada".

Reafirmando que la regularidad en la competición doméstica sigue siendo su principal objetivo, el excentrocampista de Arsenal y Barcelona añadió: "Pero la Serie A sigue siendo el objetivo más importante. Al fin y al cabo, es lo que te permite volver a la Champions League. Somos un equipo joven, nos impulsa la energía de la Champions League, pero me enfadaría muchísimo si luego no lo diéramos todo en la Serie A. Debemos ser humildes y ser capaces de rendir cada tres días, será una temporada muy dura y debemos mantener la mentalidad adecuada".