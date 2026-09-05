Fàbregas estaba encantado con la reacción de sus jugadores tras empezar por detrás en el marcador y subrayó la importancia de sus principios tácticos. Señaló que los errores defensivos en los primeros compases siempre se castigan sin piedad en el máximo nivel del fútbol italiano.

«Eso depende de cómo interpretes la diversión», dijo Fàbregas a DAZN. «Creo que disfrutas cuando haces las cosas bien, lo das todo y juegas de la manera correcta. Cada entrenador, club y equipo tiene su camino, su identidad, y nosotros intentamos mantenernos fieles a la nuestra. Los chicos están interpretando bien las distintas fases del partido.

«Encajar ese gol nos demostró que en la Serie A, cuando te despistas dos segundos, te castigan, pero después reaccionamos de la mejor manera, mostrando madurez y fortaleza mental para reconducir el partido».