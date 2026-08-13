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Cesc Fàbregas elogia a la directiva del Arsenal por mostrar «paciencia» con Mikel Arteta mientras el técnico del Como aspira a copiar la cultura de los gunners
Fàbregas elogia el proceso del Arsenal
Fàbregas regresó al Emirates Stadium mientras su Como empataba 1-1 con el Arsenal en un amistoso de pretemporada antes de que el conjunto londinense ganara en los penaltis el miércoles. El excapitán del Arsenal elogió abiertamente a la jerarquía del club por su paciencia al respaldar a Arteta en los periodos difíciles, lo que finalmente les llevó a levantar el título de la Premier League la temporada pasada. Fàbregas destacó el compromiso del Arsenal con un proyecto a largo plazo como una rareza en el fútbol moderno, algo que ahora aspira a replicar con su equipo italiano.
- Getty Images Sport
Un español aplaude la paciencia de la directiva
El español, que disputó 303 partidos con el Arsenal durante su etapa como jugador del club, destacó cómo la directiva respaldó con firmeza su visión estratégica pese a las dificultades iniciales bajo el mandato de Arteta.
Hablando después del partido en el Emirates Stadium, Fàbregas expresó su admiración por la planificación a largo plazo del club: "Enhorabuena al club en general, empezando por hace siete, ocho años, cuando comenzaron por primera vez con este proyecto. Porque lo que ves en el fútbol cada día, lo que hizo el Arsenal, especialmente en los momentos difíciles, no existe.
"Se lo dije a Edu, se lo dije a Andrea [Berta] cuando vine el año pasado a un partido de la Champions League, dije enhorabuena a todo el club por la paciencia, por mantenerse unidos, por seguir con el plan cuando durante tres años seguidos, corríjanme si me equivoco, acabaron octavos, octavos, octavos, el cuarto año casi en la Champions League, fue una gran decepción, llegó el Tottenham, acabasteis quintos, pero seguís adelante porque tenéis un plan, porque tenéis un objetivo, porque hay una progresión, seguís avanzando".
Con la intención de copiar la cultura
Fàbregas señaló que la tendencia moderna a destituir entrenadores de forma reactiva a menudo destruye la continuidad, y añadió que se siente afortunado de poder construir un proyecto similar en Como, inculcando la cultura y los valores establecidos por el Arsenal.
El excentrocampista de España continuó: «Hoy en día nos falta esto en el fútbol. Pierdes tres partidos, cambias de entrenador, él jugaba de una manera y ahora juegas de otra; al final del día, no creo mucho en esto.
»Tengo mucha suerte de estar en un proyecto, por supuesto de un nivel mucho más bajo, la historia, todo, pero estamos intentando fijarnos en la estabilidad que tuvo el Arsenal, en los valores, en la cultura que están aportando.
»Creo que Mikel ha hecho un trabajo tremendo. Así que solo puedo desearles lo mejor, de verdad. Porque la mayor parte del grupo, estos chicos, ahora hablas con ellos, no lo sé... son buenos chicos, quieren jugar un buen fútbol, son respetuosos, se ve cómo se ciñen al plan en todo momento. De verdad, estoy superfeliz de volver aquí y sentir este ambiente».
- Getty
La prueba de la Community Shield espera
El Arsenal se enfrenta al Manchester City en la Community Shield en Cardiff el domingo 16 de agosto, antes de iniciar seis días después la defensa de su título de la Premier League ante el recién ascendido Coventry City.
Ese mismo domingo, el Como disputará un doble amistoso contra el Liverpool, con el primer partido a puerta cerrada antes de que el segundo reciba a los aficionados. El conjunto italiano centrará entonces su atención en su estreno en la Serie A ante el Udinese el sábado siguiente.
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