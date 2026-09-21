La derrota supuso el primer mal partido del conjunto lombardo en cinco meses, remontándose a su eliminación en las semifinales de la Coppa Italia contra el Inter. En marcado contraste, un inspirado Frosinone alcanzó los 10 puntos para firmar la mejor secuencia de cinco partidos de inicio en su historia en la máxima categoría.

Reconociendo la disciplinada ejecución del equipo local, Fàbregas añadió: "No tuvimos un gran control, tuvimos cuatro ocasiones para marcar. Cuando pierdes, te enfadas y luego analizas, pero el Frosinone jugó el partido que quería, y nosotros no estuvimos a la altura.

"El Frosinone lo hizo bien para hacernos daño, definitivamente tenemos que mejorar. [Fue] nuestro primer mal partido en cinco meses, siendo el último en la semifinal de la Coppa Italia contra el Inter. Hoy deberíamos hablar de un gran Frosinone porque se lo merece. Hoy fue una obra maestra del Frosinone. Estaba muy claro lo que quería hacer el Frosinone".