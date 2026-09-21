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Cesc Fàbregas critica la «pobre» actuación del Como tras el sorprendente final de su arranque invicto con una derrota ante el Frosinone
La racha invicta termina de forma abrupta
La impresionante racha invicta del Como llegó a un abrupto final tras una sorprendente derrota por 2-0 a domicilio ante el Frosinone en el Stadio Benito Stirpe. Los goles en la primera parte de Giacomo Calo y Giorgi Kvernadze hicieron que el equipo de Fabregas encajara varios tantos antes del descanso por solo cuarta vez en la Serie A. Este inesperado tropiezo desaprovechó una gran oportunidad para que el Como igualara a puntos a los primeros colíderes, Roma e Inter.
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Un español asume la culpa táctica
A pesar de que su equipo generó ocasiones de alta calidad en el último tercio, Fàbregas lamentó su incapacidad para neutralizar el plan de juego de los locales, al tiempo que elogió el inspirado estado de forma del portero Lorenzo Palmisani. El técnico español asumió la responsabilidad personalmente y admitió que no había preparado a su plantilla de manera eficaz para el desafío.
Al referirse a la actuación por debajo de lo esperado en su rueda de prensa posterior al partido, Fàbregas dijo a los periodistas: "Expliqué antes del partido qué tipo de equipo es el Frosinone. Quizá no estuve bien a la hora de asegurarme de que el equipo lo entendiera. No me habría sorprendido que hubiéramos ganado 4-1 hoy, porque Palmisani hizo muchas paradas".
El entrenador elogia la actuación del rival
La derrota supuso el primer mal partido del conjunto lombardo en cinco meses, remontándose a su eliminación en las semifinales de la Coppa Italia contra el Inter. En marcado contraste, un inspirado Frosinone alcanzó los 10 puntos para firmar la mejor secuencia de cinco partidos de inicio en su historia en la máxima categoría.
Reconociendo la disciplinada ejecución del equipo local, Fàbregas añadió: "No tuvimos un gran control, tuvimos cuatro ocasiones para marcar. Cuando pierdes, te enfadas y luego analizas, pero el Frosinone jugó el partido que quería, y nosotros no estuvimos a la altura.
"El Frosinone lo hizo bien para hacernos daño, definitivamente tenemos que mejorar. [Fue] nuestro primer mal partido en cinco meses, siendo el último en la semifinal de la Coppa Italia contra el Inter. Hoy deberíamos hablar de un gran Frosinone porque se lo merece. Hoy fue una obra maestra del Frosinone. Estaba muy claro lo que quería hacer el Frosinone".
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Dura prueba tras el parón
La Serie A se detiene ahora por el parón internacional, lo que ofrece al Como una ventana oportuna para reagruparse después de caer al octavo puesto tras su primera derrota liguera. El equipo de Fabregas tendrá una oportunidad inmediata de responder el 11 de octubre, cuando reciba a la Roma, colíder, en un duelo de altos vuelos en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Reforzar la organización de su línea defensiva será fundamental si los ambiciosos locales esperan sorprender a los líderes y acercarse al top cuatro.
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