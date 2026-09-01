El Como 1907 ha confirmado oficialmente la llegada de Sanchez, con el guardameta incorporándose al conjunto italiano en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026/27. El movimiento representa otro paso importante en la ambiciosa estrategia de fichajes del club bajo la dirección del entrenador Fabregas.

El excentrocampista del Chelsea se ha apoyado en gran medida en sus contactos en el oeste de Londres para reforzar su plantilla, después de haber cerrado ya un acuerdo de 30 millones de libras por Trevor Chalobah a principios de este mercado de verano.

La operación se anunció oficialmente a través de los canales del club en las redes sociales, con el Como expresando su satisfacción por asegurarse los servicios del internacional español. Sanchez llega a Italia con una amplia experiencia en la Premier League, tras haber disputado más de 170 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.