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Mohamed Saeed

Traducido por

¡Cesc Fàbregas consigue a su hombre! El Como completa la cesión del portero del Chelsea Robert Sánchez en su última incursión en su antiguo club

Cesc Fàbregas
Como
R. Sanchez
Fichajes
Serie A
Chelsea
Premier League
Damián Martínez

Cesc Fàbregas ha conseguido sacar a Robert Sánchez de Stamford Bridge, y el guardameta español se incorpora al Como en calidad de cedido por una temporada. El movimiento pone fin a una etapa difícil para el portero en el oeste de Londres tras la llegada de Emiliano Martínez.

  • Fàbregas logra otro reencuentro con el Chelsea

    El Como 1907 ha confirmado oficialmente la llegada de Sanchez, con el guardameta incorporándose al conjunto italiano en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2026/27. El movimiento representa otro paso importante en la ambiciosa estrategia de fichajes del club bajo la dirección del entrenador Fabregas.

    El excentrocampista del Chelsea se ha apoyado en gran medida en sus contactos en el oeste de Londres para reforzar su plantilla, después de haber cerrado ya un acuerdo de 30 millones de libras por Trevor Chalobah a principios de este mercado de verano.

    La operación se anunció oficialmente a través de los canales del club en las redes sociales, con el Como expresando su satisfacción por asegurarse los servicios del internacional español. Sanchez llega a Italia con una amplia experiencia en la Premier League, tras haber disputado más de 170 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

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  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    Sánchez busca un nuevo comienzo

    El movimiento llega después de un periodo de intenso escrutinio para Sanchez en el Chelsea. Pese a un inicio prometedor de su carrera en Stamford Bridge, que incluyó seis partidos durante la victoria del club en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde recibió el Guante de Oro, recientemente dejó de contar. La situación llegó a un punto de ruptura después de que sus errores en un partido contra el Fulham llevaran a Xabi Alonso a autorizar un movimiento por Martinez. Tras el acuerdo, el Chelsea confirmó la cesión.

    Al reflexionar sobre su llegada al Stadio Giuseppe Sinigaglia, Sanchez expresó su entusiasmo por el proyecto. Sobre su llegada al Como, Robert Sanchez dijo: «Me siento increíble, he recibido una gran bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí, haré todo lo posible para mejorar a este equipo, estoy deseando empezar».

  • Encaje táctico en el sistema de Fàbregas

    Fàbregas no tardó en explicar por qué Sánchez era su objetivo prioritario para reforzar la portería. El técnico español cree que el perfil de Sánchez encaja perfectamente con el estilo moderno y basado en la posesión que está implantando en Como. Su capacidad para actuar como «portero-líbero» y participar en la fase de construcción fue un factor clave en la operación, especialmente porque el club busca sustituir a Noel Tornqvist, cuya salida hacia el Monza está próxima.

    Sobre la nueva incorporación, el entrenador del Como 1907, Fàbregas, dijo: «Robert aporta experiencia al más alto nivel y cualidades que encajan con la forma en la que queremos jugar. Es un portero fuerte, con una gran presencia, pero también se siente muy cómodo con el balón y puede ayudarnos a salir jugando desde atrás. Estamos muy contentos de darle la bienvenida al Como».

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  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty

    Continúa la reestructuración de la portería del Chelsea

    La salida de Sánchez es el último capítulo de un verano ajetreado para el equipo de fichajes del Chelsea. El fichaje de Martinez procedente del Aston Villa cambió de forma radical la jerarquía en Cobham, dejando a Sánchez como tercer portero por detrás del argentino y de Mike Penders.

    Para el Chelsea, sacar el salario de Sánchez de sus cuentas, al menos temporalmente, le da algo de margen mientras sigue perfilando una plantilla sobredimensionada. Al portero español se le había advertido de que corría el riesgo de quedar completamente apartado si no se encontraba una salida. Al unirse al Como, evita una temporada en el ostracismo y se suma a un proyecto ilusionante que ya ha visto la llegada de nombres de primer nivel como Moise Kean.

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