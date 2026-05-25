Cesc Fábregas asegura que se queda en el Como tras lograr el pase a la Liga de Campeones en una temporada histórica

Durante la vuelta de honor en autobús descapotable tras terminar entre los cuatro primeros de la Serie A, Fábregas desmintió cualquier especulación sobre su futuro. Pasó de ser un jugador legendario a un pilar en el banquillo del Como y, según reveló, la planificación de la próxima temporada ya está muy avanzada tras reunirse con la directiva.

«¿El futuro? A las dos tuvimos una larga reunión con el presidente y el director», declaró Fábregas a Sky Sport. «Ya tenemos la idea clara y miramos a la próxima temporada. Estoy muy contento aquí; me faltan un par de pasos más y sigo aprendiendo mucho. Estamos creando una mentalidad».