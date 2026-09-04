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¡Cesc es el mejor! Fàbregas, coronado rey de los entrenadores italianos tras el milagro del Como
Fàbregas, nombrado entrenador del año
Como, con Cesc Fabregas como entrenador, fue coronado como Entrenador del Año en la ceremonia del Gran Gala del Calcio, en reconocimiento a su excepcional trabajo en el fútbol italiano. El excentrocampista de Arsenal y Chelsea superó a técnicos consagrados para hacerse con el prestigioso premio.
Fabregas recibió el trofeo directamente de manos del seleccionador de Italia, Roberto Mancini, sobre el escenario.
El galardón llegó durante una velada en la que el Inter fue reconocido como Club del Año y Federico Dimarco recibió el premio a Jugador del Año.
- Getty Images
Haciendo historia con la juventud
Fàbregas expresó un profundo orgullo por el crecimiento de su plantilla, atribuyendo su éxito al compromiso con la energía juvenil y la valentía técnica.
«Hicimos historia con chicos muy jóvenes», declaró Fàbregas durante su discurso de aceptación. «Ahora queremos intentar crecer aún más».
Las tácticas proactivas del técnico de 37 años le han valido un amplio reconocimiento, consolidándolo como uno de los jóvenes estrategas más prometedores de Europa.
Gestionar las expectativas paso a paso
Reflexionando sobre el ascenso del Como, Fàbregas subrayó la importancia de mantener la calma mientras las expectativas públicas siguen creciendo.
«Somos el Como, una realidad pequeña, vamos poco a poco», declaró Fàbregas. «Debemos ir paso a paso, cada año la presión aumenta y es un placer. Afrontamos la presión con naturalidad».
«Este premio me alegra, es un honor estar aquí», añadió Fàbregas, reiterando su enfoque en un desarrollo sostenible del club.
- LaPresse
Siguiente fase para el proyecto del Como
Con los honores individuales ya asegurados, Fàbregas centra de nuevo su atención inmediata en guiar al Como en su campaña nacional.
El técnico español sigue decidido a desarrollar a su plantilla mientras mantiene su marcada identidad ofensiva en la Serie A.
Fàbregas y su equipo se centrarán ahora en los próximos partidos de liga, con el objetivo de construir sobre su sólida base paso a paso.
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