¡Cesc es el mejor! Fàbregas, coronado rey de los entrenadores italianos tras el milagro del Como

Como, con Cesc Fabregas como entrenador, fue coronado como Entrenador del Año en la ceremonia del Gran Gala del Calcio, en reconocimiento a su excepcional trabajo en el fútbol italiano. El excentrocampista de Arsenal y Chelsea superó a técnicos consagrados para hacerse con el prestigioso premio.

Fabregas recibió el trofeo directamente de manos del seleccionador de Italia, Roberto Mancini, sobre el escenario.

El galardón llegó durante una velada en la que el Inter fue reconocido como Club del Año y Federico Dimarco recibió el premio a Jugador del Año.







