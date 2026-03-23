Cesari sobre el toque con el brazo de Pongracic en el Fiorentina-Inter: «Para mí es penalti, pero no para La Haya»

El exárbitro Graziano Cesari analiza enelprograma «Pressing» de Canale 5: «Para mí es penalti porque el centro viene desde lejos, el brazo del defensa está abierto y el balón habría acabado en Thuram. Sin embargo, ya veréis que la AIA (Asociación Italiana de Árbitros) dirá que se trata de una decisión correcta».





Otro exárbitro, Mauro Bergonzi, coincide en La Domenica Sportiva en Rai 2: «Durante el partido no se mostró ningún tipo de repetición. Pongracic golpea el balón con la mano derecha, tiende a abrir el brazo para ir a buscar el balón y, por lo tanto, para mí es punible con un penalti».





El comentarista Fabio Caressa comenta en Sky Calcio Club: «Nos han explicado que lo que cuenta es dónde va el balón. Aquí, si Pongracic no lo toca con el brazo, va a Thuram. Lo que cuenta es si el brazo está separado o no, yo repito lo que nos dicen. Pero ya no me pronuncio porque con las manos ya no entiendo nada, es todo y lo contrario de todo».







