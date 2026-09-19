El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, dejó muy clara su política de selección respecto al capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, después de anunciar una convocatoria de 25 jugadores para los primeros partidos de la UEFA Nations League. El técnico, de 72 años, subrayó que la reputación individual no tendrá ningún peso a la hora de decidir su once inicial.

Ante los periodistas, Jesus insistió en que cada integrante de la convocatoria debe ganarse su sitio basándose exclusivamente en su rendimiento actual en los entrenamientos y en los partidos.

El entrenador añadió que alcanzar hitos en la carrera, como llegar a los 1.000 goles, debe seguir siendo un objetivo principal a nivel de club y no con la selección nacional.