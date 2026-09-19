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¡Cero margen para Cris! Jesus avisa de que cinco Balones de Oro no salvarán al capitán de ir al banquillo
Jesus lanza una advertencia sobre la convocatoria al icónico capitán Ronaldo
El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, dejó muy clara su política de selección respecto al capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, después de anunciar una convocatoria de 25 jugadores para los primeros partidos de la UEFA Nations League. El técnico, de 72 años, subrayó que la reputación individual no tendrá ningún peso a la hora de decidir su once inicial.
Ante los periodistas, Jesus insistió en que cada integrante de la convocatoria debe ganarse su sitio basándose exclusivamente en su rendimiento actual en los entrenamientos y en los partidos.
El entrenador añadió que alcanzar hitos en la carrera, como llegar a los 1.000 goles, debe seguir siendo un objetivo principal a nivel de club y no con la selección nacional.
- SOPA Images
El entrenador declara que el estatus en el Balón de Oro no cuenta para nada
Al ser preguntado por cómo gestiona el escrutinio en torno a Ronaldo, Jesus adoptó una postura directa sobre la disciplina del equipo. El técnico señaló que el historial previo y los premios no otorgarán inmunidad frente a una suplencia si el nivel de rendimiento cae por debajo de lo esperado.
Tras haber trabajado juntos anteriormente, el entrenador consideró que no era necesario mantener conversaciones privadas antes del anuncio de la convocatoria.
«Cris es un jugador como cualquier otro. Si rinde bien, juega; si no rinde bien, no juega», declaró Jesus. «Cris tiene un estatus diferente, tiene cinco Balones de Oro, pero ¿eso cuenta para mis decisiones? No cuenta para nada, cero».
La visión táctica redefine los papeles de Félix y Leao
Más allá de aclarar su postura sobre CR7, Jesus expuso una identidad táctica diferenciada de la de su predecesor Roberto Martinez. El seleccionador confirmó que prefiere un sistema con dos atacantes centrales en lugar de un tercer centrocampista, redefiniendo funciones clave en ataque.
Explicó que Joao Felix actuará estrictamente como delantero centro, mientras que Rafael Leao también jugará por dentro.
«Joao Felix no es un jugador para jugar en la banda conmigo. Siempre será un segundo delantero y un delantero centro», explicó Jesus. «Rafael Leao siempre jugó como delantero centro conmigo».
- AFP
Portugal se prepara para una intensa ventana de la Nations League
Portugal comienza la defensa de su título del Grupo A4 ante Gales el 24 de septiembre en el estadio José Alvalade de Lisboa. Después, la selección viajará para enfrentarse a Noruega el 27 de septiembre antes de visitar a Dinamarca el 1 de octubre.
La serie de cuatro partidos concluirá el 4 de octubre, cuando Portugal reciba a Noruega en el Estádio do Dragão.
Con 13 jugadores que ya habían trabajado anteriormente a sus órdenes incluidos en el grupo, Jesus aspira a implantar rápidamente sus ideas tácticas.
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