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imago-sport-1083449706.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traducido por

«Centrarnos en nosotros mismos»: Hansi Flick ignora el ruido del derbi madrileño mientras Real Madrid y Atlético se preparan para el choque

H. Flick
Atlético Madrid vs Real Madrid
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Sevilla vs Barcelona
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Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha insistido en que presta poca atención al próximo derbi madrileño, pese a las posibles implicaciones que el resultado podría tener en la carrera por el título de LaLiga. El técnico alemán está decidido a mantener el foco dentro del equipo mientras el suyo busca mantener su impresionante impulso en este arranque de temporada.

  • El entrenador del Barcelona rechaza las distracciones

    El entrenador del Barcelona se negó a desviarse por el intenso duelo de este fin de semana entre Atlético y Madrid. Antes del viaje de su equipo al Ramón Sánchez-Pizjuán, subrayó la importancia de mantener su propio nivel de rendimiento en lugar de preocuparse por los resultados en otros campos. Esa tranquila confianza se sustenta en un inicio de campaña imponente, con el Barcelona ganando sus seis primeros partidos de Liga y alcanzando una cifra histórica de 28 goles.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El seleccionador alemán exige concentración

    En su rueda de prensa previa al partido, el entrenador insistió en que la única prioridad de su equipo debe seguir siendo sus propios estándares internos. Restando importancia al ruido que rodea al derbi de la capital, Flick dijo: "Lo más importante es centrarnos en nosotros mismos".

    Al abordar el reto de gestionar la carga de trabajo durante una exigente racha de partidos, añadió: "Estamos trabajando para mantener nuestro nivel. La recuperación es muy importante y estamos gestionando muy bien la carga de trabajo. Hay muchos partidos y tenemos que tener presente la recuperación".

  • Los aspirantes al título persiguen a los líderes

    El duelo en el Metropolitano enfrenta a dos feroces perseguidores entre sí, ya que ambos buscan mantenerse a una distancia asumible de la cima. El Real Madrid llega tras haber ganado seis de sus siete partidos en todas las competiciones esta temporada, culminado con el dramático gol de la victoria de Carlos Espi en el tiempo añadido en un triunfo por 3-2 sobre el Elche.

    Mientras tanto, el equipo de Diego Simeone ha recuperado su pegada, con el delantero canadiense Jonathan David marcando en victorias consecutivas en liga para dejar a los locales a solo dos puntos de sus vecinos de la ciudad.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    El partido temprano ofrece ventaja

    Una victoria en Sevilla el sábado ampliaría aún más la distancia entre el Barcelona y sus perseguidores antes de que comience el derbi madrileño. Como sus dos rivales por el título se enfrentan el domingo, uno o ambos perderán puntos con toda seguridad este fin de semana. Eso da al conjunto catalán la plataforma ideal para proteger su impecable balance sin ninguna presión externa.

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