«Cementerio alemán»... Una provocación española en los primeros compases enciende la ira del Bayern de Múnich

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del continente europeo, cuando el Real Madrid se enfrente a su rival alemán, el Bayern de Múnich, esta tarde de martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

El equipo bávaro se había asegurado su plaza en esta ronda tras superar el obstáculo del Atalanta en octavos de final, mientras que el Real Madrid continuó su andadura europea eliminando al Manchester City en un duro enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto el carácter del equipo blanco en las grandes noches y su capacidad constante para decidir los grandes partidos continentales.

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia este esperado duelo, en medio de una amplia cobertura mediática, en uno de los partidos más destacados de la temporada europea.

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