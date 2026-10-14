Claudio Giraldez, entrenador del Celta de Vigo, habla en la víspera del partido contra la Juventus, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League: «Quiero que mi equipo salga al campo motivado, decidido, agresivo y dispuesto a practicar un fútbol dominante».





Giraldez continúa: «Sabemos hacerlo, lo hemos demostrado varias veces, aunque en este inicio de campeonato no hemos estado a la altura de nuestras posibilidades. Ya se lo he dicho a los chicos: tenemos que jugar de tú a tú con nuestros ilustres rivales, y no tengo ninguna duda de que lo haremos. Como hicimos la temporada pasada, cuando derrotamos al Real Madrid en el Bernabéu y al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En cuanto a los lesionados, Iago Aspas y Sebastian Caceres se han recuperado».