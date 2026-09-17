El jueves, Pochettino anunció su convocatoria de 28 jugadores para los próximos partidos contra Perú, Chile, México y Canadá, que servirán como los primeros encuentros del equipo en el ciclo del Mundial 2030.

Esos partidos supondrán sin duda un nuevo comienzo para Estados Unidos, ya que la edad media de la convocatoria de 28 jugadores es de 22 años y nueve meses, más de cuatro años inferior a la de la plantilla del Mundial del pasado verano. Además, hay 13 jugadores sin internacionalidades, con una media de edad de 19 años y seis meses, mientras Pochettino pone un mayor énfasis tanto en el futuro de la selección absoluta como en el grupo olímpico sub-23.

Mientras tanto, la convocatoria también cuenta con algunas caras conocidas. Los veteranos de dos Mundiales Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest y Gio Reyna regresan al equipo, al igual que Yunus Musah, que entra en la lista por primera vez desde marzo de 2025.



