El médico del equipo, Morten Boesen, informó el lunes en un comunicado de la Federación Danesa de Fútbol: «He hablado esta mañana con Christian y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Se espera que reciba el alta pronto y vuelva a casa».
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Cautela al dar la alarma: así está Christian Eriksen tras su nuevo desmayo
Boesen explicó que estaba relativamente seguro de que el marcapasos de Eriksen había emitido un impulso. Sin embargo, el jugador de 34 años recuperó el conocimiento enseguida e incluso pidió ir por su propio pie desde el campo hasta la ambulancia.
El jugador del VfL Wolfsburgo se desplomó el domingo en el minuto 65 durante el partido internacional contra Ucrania en Odense, que quedó suspendido. Más tarde, Eriksen fue trasladado al Hospital Universitario de Odense para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que salude a todos los jugadores y les diga que está bien», afirmó Boesen.
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Eriksen vuelve a desmayarse en el campo: «Ha sido un susto tremendo»
El incidente causó gran consternación en Dinamarca. La primera ministra Mette Frederiksen escribió en Facebook: «Mis pensamientos están con Christian Eriksen y con todos los afectados. Ha sido un susto tremendo, pero es un alivio que se encuentre bien dadas las circunstancias».
El futbolista, que acaba de descender con el Wolfsburgo de la Bundesliga, sufrió un paro cardíaco el 12 de junio de 2021 durante un partido de la Eurocopa contra Finlandia en Copenhague y tuvo que ser reanimado. Tras ello, le implantaron un desfibrilador, y los médicos le autorizaron a seguir jugando.