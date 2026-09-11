La admiración por De Bruyne se extendió más allá de la plantilla, ya que se vio a Mikel Arteta compartiendo un cálido intercambio con su exjugador al final del partido. Arteta, que trabajó estrechamente con el belga durante su etapa como segundo entrenador en el Manchester City, se deshizo en elogios hacia la estrella del Napoli en su comparecencia ante los medios posterior al encuentro.

Arteta dijo a los periodistas: "Si hay un jugador en el Napoli que es uno de mis jugadores favoritos de siempre, ese es Kevin De Bruyne, a quien tuve el lujo de entrenar y con el que estuve durante casi cuatro años. En mi opinión, es uno de los mejores centrocampistas de la historia y sigue siendo una gozada verle jugar". El respeto era claramente mutuo, con De Bruyne elogiando también al Arsenal y afirmando que es "quizá el mejor equipo del mundo".

Aunque De Bruyne dominó gran parte de la batalla táctica en el centro del campo, fue finalmente el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, quien decidió el duelo. El mediapunta noruego vio puerta con un gol tardío para asegurar que el equipo de Arteta dejara Italia con un inicio perfecto en su aventura europea.







