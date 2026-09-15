Fue una noche que no se parecía a ninguna otra en la temporada del Al Nassr, no solo porque el resultado terminó en una goleada por cuatro a cero, sino porque casi todo dentro del equipo saudí pareció quedar al descubierto ante los ojos del Al Ain.

Las líneas separadas, los espacios abiertos, la defensa cometiendo errores y el ataque incapaz de generar una reacción real, mientras los locales se movían como si supieran de antemano dónde aparecería la siguiente grieta.

Y en el estadio Hazza bin Zayed, el Al Ain no necesitó demasiados intentos para convertir los errores del Al Nassr en goles, y la magia marroquí estuvo muy presente a través de Hussein y Soufiane Rahimi, quienes desempeñaron el papel protagonista en una noche en la que el regreso de Cristiano Ronaldo a la Liga de Campeones de Élite de Asia se transformó en una caída estrepitosa.

Pero la goleada del Al Ain no fue simplemente un resultado abultado que pueda superarse teniendo en cuenta el calendario de partidos o la presión de la temporada, sino que llevó en sus detalles preguntas más serias sobre la forma del Al Nassr, la identidad del equipo y su capacidad para competir cuando aumenta la calidad del rival. El problema ya no reside en un solo partido, y las excusas ya no bastan para ocultar los desastres.

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