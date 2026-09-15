Fue una noche que no se parecía a ninguna otra en la temporada del Al Nassr, y no solo porque el marcador terminó con un contundente cuatro a cero, sino porque casi todo dentro del equipo saudí quedó al descubierto ante los ojos del Al Ain.

Las líneas distanciadas, los espacios abiertos, la defensa cometiendo errores y el ataque incapaz de generar una reacción real, mientras los locales se movían como si supieran de antemano dónde aparecería la siguiente grieta.

Y en el estadio Hazza bin Zayed, el Al Ain no necesitó muchos intentos para convertir los errores del Al Nassr en goles, y la magia marroquí estuvo muy presente a través de Kouame y Soufiane Rahimi, quienes protagonizaron una noche en la que el regreso de Cristiano Ronaldo a la Champions League de Élite de Asia se transformó en una estrepitosa caída.

Pero el cuatro a cero del Al Ain no fue solo un resultado abultado que pueda superarse atendiendo al calendario de partidos o a la presión de la temporada, sino que en sus detalles encerró preguntas mucho más serias sobre la forma del Al Nassr, la identidad del equipo y su capacidad para competir cuando aumenta el nivel del rival. El problema ya no está en un solo partido, y las excusas ya no bastan para ocultar los desastres.

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