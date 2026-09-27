El defensa de Inglaterra Jarell Quansah expresó su frustración después de que el equipo de Thomas Tuchel dejara escapar una ventaja en la segunda parte para perder por 3-2 contra la campeona del mundo, España, en el estadio de Wembley. Tras ponerse por detrás muy pronto por culpa de Lamine Yamal, Inglaterra respondió con carácter gracias a los goles de Anthony Gordon y Harry Kane.

Sin embargo, las ocasiones falladas en la segunda parte, incluido un penalti de Kane que se estrelló en el larguero, permitieron a España culminar la remontada y llevarse la victoria.

Quansah señaló que no aprovechar los momentos clave resultó decisivo ante una rival de primer nivel.