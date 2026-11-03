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CM GRAFICA CASSANO
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Cassano: «Salvo Alajbegovic y unos pocos más, la Juventus es un equipo flojo. Napoli, ¿cómo se puede jugar así?»

Juventus
SSC Nápoles
K. Alajbegovic
M. Allegri

El exdelantero habla tras el partido del domingo, que la Juventus ganó 2-0 al Napoli.

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Antonio Cassano, exdelantero de la selección italiana, ante los micrófonos del pódcast Viva el Futbol, habla de la Juventus y del Napoli, que se enfrentaron el pasado domingo en un partido que ganó la Juventus por 2-0.

  • LA JUVENTUS

    Sobre la Juventus: «Salvo Alajbegovic, que crecerá y llegará a ser muy bueno, y unos pocos más, la Juve es un equipo flojo», dice Cassano, según recoge TuttoJuve.com. «El Napoli, en cambio, tiene jugadores de enorme calidad y podría competir con el Inter. La Juve y el Napoli disputaron un partido malísimo y la segunda parte fue una vergüenza. Spalletti, al menos, gritaba en la segunda parte. En el pasado no he hablado bien de él, pero si le dan 4 o 5 jugadores decentes, hace que sus equipos jueguen maravillosamente bien. La Juve mereció la victoria».

  • EL NAPOLI

    Sobre el Napoli: «El Napoli, chicos… después de 10 jornadas está a 14 puntos del líder y a 9 del cuarto puesto. Ya está fuera de la lucha por el título de la Serie A. ¿Alguien tiene algo que decir? Ya no se oye hablar a De Laurentiis y no se entiende qué está haciendo Manna. ¿Cómo puede jugar así un equipo como este?».

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