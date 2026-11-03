Cassano: «Salvo Alajbegovic y unos pocos más, la Juventus es un equipo flojo. Napoli, ¿cómo se puede jugar así?»

Sobre la Juventus: «Salvo Alajbegovic, que crecerá y llegará a ser muy bueno, y unos pocos más, la Juve es un equipo flojo», dice Cassano, según recoge TuttoJuve.com. «El Napoli, en cambio, tiene jugadores de enorme calidad y podría competir con el Inter. La Juve y el Napoli disputaron un partido malísimo y la segunda parte fue una vergüenza. Spalletti, al menos, gritaba en la segunda parte. En el pasado no he hablado bien de él, pero si le dan 4 o 5 jugadores decentes, hace que sus equipos jueguen maravillosamente bien. La Juve mereció la victoria».