«De los tres hermanos, Salvatore, el de la Sampdoria, es mucho más fuerte, solo que es perezoso y no tiene ganas de correr, pero tiene una gran inteligencia futbolística. Los otros dos no me aportan nada. Una vez Insigne me hizo una videollamada desde el vestuario y hablé con Salvatore Esposito, que estaba allí cerca: “Espabila, eres más fuerte que tus otros dos hermanos, tienes que perder 3 o 4 kilos”». Y concluye: «Para mí es así, los otros dos no me aportan nada. De los tres, el peor es el del Inter».





«He oído que lo han comparado con Vieri, pero Vieri le saca años luz. Vieri ha sido el mejor delantero centro de la historia de Italia, era un jugador que rompía los partidos, un tanque. Pio, en cambio, se parece más a Toni: es torpe, se cae, no sabe ni hacia dónde está orientado y le cuesta correr y chutar. Es solo un nueve de área, allí sabe moverse bien».





«Si juegas en el Inter y siempre te ponen el balón ahí, está bien, pero si tienes que salir del área, filtrar pases, moverte, encarar en el uno contra uno… entonces él provoca una falta o pide a los extremos que le sirvan el balón para atacar la portería. Pero a mí no me gusta, es como Toni. Me parece que tiene miedo en el uno contra uno, le cuesta correr».