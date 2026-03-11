Cassano: «El fútbol en Italia ya no divierte, seguimos persiguiendo a Allegri... Los cuatro años de Inzaghi en el Inter han sido un fracaso»

Hoy, Cristian Chivu ocupa el banquillo del Inter y, según Cassano, tiene la posibilidad de revolucionar al equipo nerazzurro:
«Viene de la filosofía del Ajax y estoy convencido de que el año que viene cambiará el Inter, jugando con cuatro en defensa. Se necesitará una amplia reestructuración. Se necesitan dos centrocampistas, porque Calhanoglu se irá a Turquía y Barella tiene dificultades incluso para correr. El problema para hacer un 4-2-3-1 son los extremos fuertes, que cuestan mucho, al igual que un mediocentro defensivo como Lobotka. Que, en mi opinión, irá a parar a manos de Spalletti».
En la Juventus, por su parte, está Luciano Spalletti, pero ¿le convendría al técnico de Certaldo quedarse en el equipo bianconero?
«La Juve lo hace si se queda», sostiene el exdelantero, «porque es un equipo mediocre, sin jugadores de alto nivel. La Juve puede gastar, pero tiene que deshacerse de diez jugadores».