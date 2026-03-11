Goal.com
Cassano: «El fútbol en Italia ya no divierte, seguimos persiguiendo a Allegri... Los cuatro años de Inzaghi en el Inter han sido un fracaso»

El exdelantero se expresa con dureza sobre el momento que vive el fútbol italiano, sin escatimar críticas a Inzaghi y Allegri.

Antonio Cassano no tiene dudas: «El fútbol italiano carece de calidad. Y no es culpa de Inzaghi y Allegri».

El exdelantero, protagonista junto a Adani y Ventola de «Viva El Fútbol», concedió una entrevista a Il Corriere della Sera en la que analizó la situación del fútbol en nuestro país, sin escatimar críticas a dos entrenadores que han marcado la historia reciente de la Serie A, como Simone Inzaghi y Massimiliano Allegri.

  • «DERBY HORRIBLE: SEGUIMOS POR DETRÁS DE ALLEGRI...»

    Empezamos con el derbi ganado por el Milan al Inter, un espectáculo que no convenció a Cassano:

    «Dado que Modric es uno de los grandes de la historia, el derbi fue horrible. Vamos despacio, sin ritmo, sin calidad. Lo digo desde hace años, aunque lo diga de mala manera».

    Para Fantantonio, el problema es también seguir modelos que, en su opinión, son erróneos:

    «Solo ocurre en Italia, donde seguimos detrás de Allegri, que se mereció ganar el derbi, que quede claro. Nuestra filosofía es defendernos bien, esperando que pase algo delante, pero eso ya pasó hace quince años».

  • «LOS CUATRO AÑOS DE INZAGHI EN EL INTER, UN FRACASO»

    De Allegri, la atención se desplaza a Simone Inzaghi. Para Cassano, sus cuatro años en el Inter han sido un fracaso:

    «Claro, porque el problema es proponer fútbol. Y para mí, los cuatro años de Inzaghi en el Inter fueron un fracaso: era el equipo más fuerte y solo ganó un Scudetto».

  • EL PODIO DE ENTRENADORES PARA CASSANO

    Pero, ¿cuáles son los modelos a seguir? Cassano revela su podio:

    «Guardiola, luego Bielsa y De Zerbi, que no han ganado, pero siempre proponen ideas diferentes, jugando un fútbol divino a mil por hora. Ahora todo el mundo ha descubierto a Iraola, del Bournemouth, pero lleva tres años haciendo un juego precioso. Para mí, el fútbol es otra cosa distinta al de Inzaghi o Allegri».

    Pero en Italia hay alguien que ha ganado con un fútbol moderno:

    «Spalletti ha estado maravilloso. También Conte. Y Mancini ha hecho una Eurocopa fantástica: con la Italia de Prandelli de 2012 fue la mejor selección nacional, luego nos encontramos en la final con España, quizás la más fuerte de la historia».

  • «CHIVU CAMBIARÁ EL INTER. ¿SPALLETTI? ASUNTO DE LA JUVE».

    Hoy, Cristian Chivu ocupa el banquillo del Inter y, según Cassano, tiene la posibilidad de revolucionar al equipo nerazzurro:

    «Viene de la filosofía del Ajax y estoy convencido de que el año que viene cambiará el Inter, jugando con cuatro en defensa. Se necesitará una amplia reestructuración. Se necesitan dos centrocampistas, porque Calhanoglu se irá a Turquía y Barella tiene dificultades incluso para correr. El problema para hacer un 4-2-3-1 son los extremos fuertes, que cuestan mucho, al igual que un mediocentro defensivo como Lobotka. Que, en mi opinión, irá a parar a manos de Spalletti».

    En la Juventus, por su parte, está Luciano Spalletti, pero ¿le convendría al técnico de Certaldo quedarse en el equipo bianconero?

    «La Juve lo hace si se queda», sostiene el exdelantero, «porque es un equipo mediocre, sin jugadores de alto nivel. La Juve puede gastar, pero tiene que deshacerse de diez jugadores».

  • TOTTI Y MALDINI

    Cassano, en declaraciones al Corriere, también opina sobre el posible regreso de Francesco Totti al Roma:

    «Ha habido algo. Pero si tiene que volver para hacer de figurante, le he dicho que lo deje estar. Tiene que sentirse útil y tiene que estudiar y aprender el trabajo. No puede limitarse a ser una vieja gloria».

    Y otro gran exfutbolista italiano, Paolo Maldini, sería, según Cassano, el nombre adecuado para la Federación:

    «Solo una persona puede cambiar las cosas como presidente de la Federación y, antes de nada, quiero decir que no es amigo mío y no lo considero como tal: Paolo Maldini. Tiene prestigio, ha estudiado, sabe de lo que habla, no tiene jefes».

  • ITALIA

    Inevitablemente, también se habla de Italia, que en pocas semanas disputará la fase de clasificación para el Mundial. Para Cassano hay básicamente dos motivos para ser optimistas: «El entrenador y el portero, que es el único campeón que tenemos. Gattuso sacará el alma de los jugadores, incluso atacándolos con dudas».

    El fantasma es un posible segundo partido contra Gales: «Juega a mil por hora: ¿tenemos la personalidad y el ritmo para lograrlo? Lo dudo».

    Aprueba la decisión de volver a convocar a Marco Verratti con la Azzurra: «Es un riesgo, sin duda. Pero Barella y Tonali nunca han sido líderes, y luego está Locatelli, que para mí es inviable. Verratti al 40 % es mejor».

    Por último, prudencia con Pio Esposito: «No le pongamos demasiada presión, con comparaciones como la de Vieri».

