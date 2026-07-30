Fonbet, el operador de apuestas ruso vinculado a Andrea Pirlo por un contrato de patrocinio, ha roto el silencio sobre el caso que le costó al excentrocampista el banquillo de la selección italiana. En un comunicado oficial recogido para Italia por Casinos.com, la compañía defiende a su imagen y ataca frontalmente a los medios occidentales, acusados de haber construido un caso político.
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Caso Pirlo, Fonbet rompe su silencio: «Mentiras de los medios occidentales»
EL COMUNICADO OFICIAL
«Es con gran pesar que observamos la controversia que rodea la carrera de Andrea, que pone en cuestión la integridad y la trayectoria de un hombre que ha dedicado toda su vida al fútbol y al amor por su país. Naturalmente, seguimos de cerca las noticias procedentes de la prensa extranjera y nos preocupa la cantidad de mentiras y desinformación que difunden los medios occidentales en su intento de difamar a uno de los más grandes atletas de la historia del fútbol».
FUERA LA POLÍTICA DEL DEPORTE
«Una vez más, todos hemos sido testigos de cómo la política se utiliza en el deporte para alcanzar fines egoístas». Le deseamos a Andrea una pronta resolución de la situación y creemos que una evaluación justa e imparcial de todos los hechos y circunstancias le permitirá defender su reputación". La postura llega mientras la imagen de Pirlo sigue siendo visible en los canales del operador, con el que la colaboración no consta como interrumpida.
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