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Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Caso Manchester City, Keane: «Los trofeos deben tirarse a la basura»

R. Keane
Manchester United
Manchester City

El exemblema del Manchester United habla de los rivales de la ciudad

Roy Keane, ex emblema del Manchester United, en los micrófonos de ITV al término del duelo entre Inglaterra y la República Checa, opina sobre el caso Manchester City: "Han ganado en el campo porque han hecho trampas. Esos trofeos hay que tirarlos a la basura".


"Sabían que esto iba a herir a mucha gente, pero lo hicieron igualmente. Si yo fuera jugador, tiraría esas medallas a la basura sin dudarlo. Claro que lo haría; es hacer trampas... Han ganado en el campo porque han hecho trampas", reiteró el excentrocampista.

  • Por último, Keane concluye: "Creo que la situación será muy difícil para los jugadores, para el entrenador Enzo Maresca y para el club, y por lo que representan, cuando hay propietarios que no tienen escrúpulos a la hora de hacer trampas. Es complicado mantener un nivel de excelencia".

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