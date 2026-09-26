Caso Manchester City, el hacker Rui Pinto cita a Guardiola: «Abróchense los cinturones de seguridad»

Tres jueces independientes habrían considerado al Manchester City culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League, lo que abre la posibilidad de reclamaciones de indemnización por parte de clubes y jugadores. El procedimiento, celebrado a puerta cerrada, podría tener consecuencias significativas sobre los equilibrios económicos e institucionales del fútbol inglés. El City tiene 14 días para presentar recurso.
Como informa Corriere.it, la ministra británica de Cultura y Deporte, Lisa Nandy, subrayó la necesidad de cerrar rápidamente el caso: "Hay que llegar a una conclusión rápida para restablecer la confianza en el fútbol. La Premier League tiene derecho a autogobernarse, pero las reglas deben aplicarse y ser respetadas por todos".