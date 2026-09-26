Caso Manchester City, el hacker Rui Pinto cita a Guardiola: «Abróchense los cinturones de seguridad»

En el centro del caso también está Rui Pinto, el hacker portugués que en 2015 fundó Football Leaks para divulgar documentos reservados sobre el fútbol internacional. Sus informaciones, analizadas también por periodistas de Der Spiegel, contribuyeron a sacar a la luz presuntas irregularidades financieras del City, además de otros casos controvertidos relacionados con el mundo del fútbol.





Detenido en Hungría en 2019, Pinto fue condenado por tentativa de extorsión y ciberdelincuencia a cuatro años con pena suspendida. Posteriormente colaboró con varias investigaciones europeas y fue puesto bajo protección. Sobre el veredicto relativo al City declaró, como recoge Corriere.it: "Una decisión histórica para el fútbol inglés, y una que corona el trabajo que he realizado a través de Football Leaks. Hoy, todos sabemos que, mediante manipulaciones estructurales y maniobras financieras, el Manchester City no simplemente eludió las reglas, las convirtió en una mera formalidad, desafiando cualquier intento de preservar la integridad de la competición. Ese fraude meticulosamente orquestado quedará finalmente sujeto a castigo, y el impacto no será solo turbulento, sino devastador... No puedo evitar recordar las palabras de Pep Guardiola en su primera rueda de prensa como entrenador del City: “Abróchense los cinturones de seguridad”".







