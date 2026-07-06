Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no ha comentado la sorpresiva anulación de la sanción al delantero Folarin Balogun, expulsado en los octavos de final del Mundial 2026 contra Bosnia. Balogun jugará esta noche contra Bélgica, en una decisión sin precedentes desde la era de las tarjetas.
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Caso Balogun: Trump no lo niega: «Sí, he hablado con Infantino y le he pedido que reconsidere la decisión»
LA RUEDA DE PRENSA
«Sí, lo hice (llamar a Infantino). Pero no tengo nada que ver con la decisión: solo le pedí una revisión a una persona muy respetada. No le dije qué hacer, no fue él quien tomó la decisión. Fue un comité quien lo hizo y fue una decisión brillante», afirmó Trump en rueda de prensa.
«HABRÍA SIDO INJUSTO»
«Ni siquiera fue falta, solo un choque entre dos deportistas. Balogun es uno de los mejores jugadores. El árbitro resulta sospechoso si miramos su historial. Tomó una decisión que nadie creyó. Me gusta el deporte y eso no fue falta. Si no hubieran devuelto a Balogun, el partido habría estado amañado, como las elecciones de 2020».
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