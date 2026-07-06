Jürgen Klopp, futuro seleccionador de Alemania tras la dimisión de Julian Nagelsmann y actualmente comentarista del Mundial para Magenta TV, fue directo al hablar del caso Balogun. La FIFA indultó al delantero de Estados Unidos, que podrá jugar los octavos contra Bélgica pese a ser expulsado ante Bosnia.
Traducido por
Caso Balogun: Jürgen Klopp lo tiene claro: «Trump e Infantino no deberían tener nada que ver con el fútbol»
BALOGUN, HAY REGLAS
«Si Trump e Infantino hablaron de esto, es una locura —afirmó el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool—. Este es nuestro juego, no el suyo. No saben de fútbol y no deberían intervenir en este deporte. Todos erramos, pero aprendemos a aceptarlo. Antes hubo expulsiones ridículas y evidentes, pero se mantuvieron. La de Balogun es justa: así lo dicen las reglas».
EL FUTURO DE KLOPP
La declaración de Jürgen Klopp, técnico de éxito con Borussia Dortmund y Liverpool, reaviva el debate sobre su posible fichaje como seleccionador de Alemania tras el fracaso en el Mundial. Tras la eliminación en octavos por penaltis ante Paraguay, la Federación Alemana destituyó a Nagelsmann, aún con dos años de contrato. Klopp, ahora director de fútbol global del grupo Red Bull, ya fue contactado y podría liberarse mediante una cláusula.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias