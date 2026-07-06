Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Caso Balogun: Jürgen Klopp lo tiene claro: «Trump e Infantino no deberían tener nada que ver con el fútbol»

USA
World Cup
J. Klopp
F. Balogun

El futuro seleccionador de Alemania se pronuncia sobre el tema del momento

Jürgen Klopp, futuro seleccionador de Alemania tras la dimisión de Julian Nagelsmann y actualmente comentarista del Mundial para Magenta TV, fue directo al hablar del caso Balogun. La FIFA indultó al delantero de Estados Unidos, que podrá jugar los octavos contra Bélgica pese a ser expulsado ante Bosnia.

  • BALOGUN, HAY REGLAS

    «Si Trump e Infantino hablaron de esto, es una locura —afirmó el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool—. Este es nuestro juego, no el suyo. No saben de fútbol y no deberían intervenir en este deporte. Todos erramos, pero aprendemos a aceptarlo. Antes hubo expulsiones ridículas y evidentes, pero se mantuvieron. La de Balogun es justa: así lo dicen las reglas».

    • Anuncios

  • EL FUTURO DE KLOPP

    La declaración de Jürgen Klopp, técnico de éxito con Borussia Dortmund y Liverpool, reaviva el debate sobre su posible fichaje como seleccionador de Alemania tras el fracaso en el Mundial. Tras la eliminación en octavos por penaltis ante Paraguay, la Federación Alemana destituyó a Nagelsmann, aún con dos años de contrato. Klopp, ahora director de fútbol global del grupo Red Bull, ya fue contactado y podría liberarse mediante una cláusula.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL