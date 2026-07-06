Caso Balogun: Jürgen Klopp lo tiene claro: «Trump e Infantino no deberían tener nada que ver con el fútbol»

«Si Trump e Infantino hablaron de esto, es una locura —afirmó el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool—. Este es nuestro juego, no el suyo. No saben de fútbol y no deberían intervenir en este deporte. Todos erramos, pero aprendemos a aceptarlo. Antes hubo expulsiones ridículas y evidentes, pero se mantuvieron. La de Balogun es justa: así lo dicen las reglas».