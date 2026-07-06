La FIFA anuló ayer la sanción de un partido al delantero estadounidense Balogun, por lo que podrá jugar esta noche (2:00, hora italiana) contra Bélgica en octavos de final. Ladecisión ha desatado un debate global. En las últimas horas se hanmultiplicado las críticas, sobre todo tras la información del New York Times sobre la llamada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, para resolver el caso. El recién elegido presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, también se ha pronunciado en el programa «Radio Anch'io lo Sport» de Radio Rai.
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Caso Balogun: el presidente de la FIGC, Malagò, lo critica: «Es un disparate; se corre el riesgo de sentar un precedente muy peligroso». Sobre Maldini y el nuevo seleccionador..
DECISIÓN POLÍTICA
«Me pareció un disparate. Consulté el artículo 27, que solo permite a la FIFA ampliar el Mundial, no a las ligas nacionales; menos mal, porque sería el caos. Es evidente que esta decisión tiene un trasfondo político, como señala el New York Times. Es un precedente político muy peligroso. Confío en que lo comprendan, porque soy partidario de este Mundial con los estadios llenos, más allá del espectáculo y los negocios; aquí triunfa el fútbol. Pero decisiones así eliminan la meritocracia, base de este deporte», declara Malagò en Radio Rai.
MALDINI Y EL SELECCIONADOR, ANTES DE QUE TERMINE LA SEMANA
El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, en su intervención en «Radio Anch'io lo Sport», se refirió de nuevo a la selección nacional y a las inminentes decisiones sobre el seleccionador y el director técnico: «Maldini tiene un currículum y competencias que van más allá de su carrera como futbolista y abarcan su experiencia como directivo, lo que lo convierte en el perfil ideal para el cargo de director técnico, como persona de referencia junto al presidente y al Consejo Federal. De todos modos, es necesario tener un plan B e incluso un plan C; estoy muy tranquilo. A más tardar esta semana evaluaré también el tema del entrenador. No he hablado con ningún entrenador, pues quiero evaluar y decidir junto al director técnico. Falta solo algún día; pido paciencia. ¿Conte o Mancini? No descarto otras opciones».
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