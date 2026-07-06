Caso Balogun: el presidente de la FIGC, Malagò, lo critica: «Es un disparate; se corre el riesgo de sentar un precedente muy peligroso». Sobre Maldini y el nuevo seleccionador..

El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, en su intervención en «Radio Anch'io lo Sport», se refirió de nuevo a la selección nacional y a las inminentes decisiones sobre el seleccionador y el director técnico: «Maldini tiene un currículum y competencias que van más allá de su carrera como futbolista y abarcan su experiencia como directivo, lo que lo convierte en el perfil ideal para el cargo de director técnico, como persona de referencia junto al presidente y al Consejo Federal. De todos modos, es necesario tener un plan B e incluso un plan C; estoy muy tranquilo. A más tardar esta semana evaluaré también el tema del entrenador. No he hablado con ningún entrenador, pues quiero evaluar y decidir junto al director técnico. Falta solo algún día; pido paciencia. ¿Conte o Mancini? No descarto otras opciones».