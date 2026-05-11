«Mi sueño es trabajar algún día como ojeador o entrenador en el centro de formación del Dortmund. Y ahí es precisamente donde me veo», respondió Dario Scuderi en marzo de 2021 en una entrevista con SPOX al ser preguntado por su futuro en 2026. Poco más de cinco años después, este joven de 28 años ha hecho realidad ese sueño.
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Casi pierde la pierna por una lesión terrible, pero el descubridor de Inácio, Reggiani y otros sigue cumpliendo su sueño en el BVB
Scuderi trabaja en el BVB como ojeador de talentos. Viaja por el mundo buscando jóvenes promesas para el Borussia.
Tras retirarse en 2019, ya ha dado frutos: fichó a Filippo Mane, procedente del sub-19 de la Sampdoria, y luego a Samuele Inacio y Luca Reggiani, quienes ya debutaron con el primer equipo.
«Es una sensación fantástica. Viajo mucho por Europa, veo muchos países diferentes y muchos buenos jugadores. Me gusta ver fútbol y analizarlo», declaró en un podcast del club.
«La lesión de rodilla más grave que uno pueda imaginar»
Pero de una cosa puedes estar seguro: si hubiera podido elegir, Scuderi preferiría seguir siendo hoy futbolista profesional, en su mejor edad. El destino decidió lo contrario. La lesión fue tan grave que hasta Neymar le envió sus mejores deseos para recuperarse.
¿Qué ocurrió? A los 18 años, Scuderi jugó con el sub-19 del BVB en Varsovia, en la Youth League. Hoy, en ese mismo torneo, se dedica a observar futuros talentos.
Allí, en Polonia, sufrió «la lesión de rodilla más grave que se pueda imaginar», según el renombrado especialista muniqués Michael Strobel: luxación de rodilla, doble rotura de ligamentos cruzados, rotura del ligamento lateral y lesión de menisco.
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Scuderi debería jugar como lateral derecho con Tuchel
Scuderi ya había pasado por varias categorías inferiores del Borussia. Con Hannes Wolf ganó dos ligas; en 2016, Thomas Tuchel lo convirtió en lateral derecho del primer equipo. En septiembre llegó una fatídica carrera tras un pase erróneo.
«Como estaba muy adelantado, mi rival tuvo vía libre hacia la portería», recordó Scuderi. «Puse todo en el sprint, lo alcancé, pero al bloquear su disparo me lesioné».
Lo peor fueron las horas siguientes: tuvo que ir a un segundo hospital en Varsovia y su rodilla se hinchó como dos balones. Al día siguiente lo llevaron en silla de ruedas a desayunar.
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Dario Scuderi podría incluso haber perdido la pierna
El médico del Dortmund, Markus Braun, que acompañaba al equipo en el partido de la Liga de Campeones, estaba muy preocupado. «Dijo que debíamos volver a Dortmund de inmediato porque había riesgo de síndrome compartimental, una acumulación de líquido que puede comprimir tejidos, tendones y nervios», explicó Scuderi.
Rechazó el jet privado que le ofreció el director general, Hans-Joachim Watzke, y regresó con el equipo. Durante el check-in, un empleado del aeropuerto lo tiró de la silla de ruedas, y viajó solo en la primera fila, frente a Tuchel y Michael Zorc.
Aterrizaron, lo operaron de urgencia y fue la primera de muchas intervenciones. Incluso llegó a temer por la amputación. «Estaba en shock. Al despertar, levanté la sábana empapada de sangre y me alivió ver que la pierna seguía ahí», recordó.
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Primer entrenamiento tras 623 días de baja por lesión
A pesar de todo, Scuderi no se rindió. Con gran ambición, luchó contra el prematuro final de su carrera y avanzó paso a paso. La clave llegó desde Roma: un médico le colocó una pequeña férula que, integrada en las botas como una plantilla, compensaba la disfunción de los nervios dañados de sus piernas. Scuderi lo confirma: «La férula fue el gran avance, gracias a ella pude volver a jugar».
El 31 de mayo de 2018, tras 623 días de ausencia y superar el reconocimiento médico, volvió a entrenar con el grupo. Tres meses después jugó unos minutos con el Dortmund sub-23 en un amistoso.
El 8 de mayo de 2019, tras 967 días de ausencia, entró en la convocatoria del Dortmund sub-23, aunque no llegó a jugar. «Tenía la esperanza de que me dejaran jugar unos minutos», recuerda. «Creo que simplemente querían minimizar el riesgo de una nueva lesión».
«No tengo ningún problema, solo una cicatriz de 115 puntos»
Poco después, su etapa como jugador en el BVB terminó. No se renovó su contrato con el filial, a punto de expirar. Rechazó ofertas de nivel regional y aceptó entrenar en la academia del Borussia. Paralelamente, jugó un partido con el FC Iserlohn 46/49 de su ciudad natal, pero ahí confirmó que su futuro estaba en el banquillo.
Tras entrenar a niños de nueve a once años, se pasó al ojeo. Su buen ojo como exjugador se refleja en descubrimientos como Inacio, Mane y Reggiani; los dos últimos ya con contrato profesional.
¿Y la rodilla? «Genial, solo me queda una cicatriz de 115 puntos. Camino bien, pero no levanto del todo el pie; me dijeron que el nervio se recuperaría solo, pero aún no sé cuándo ni si ocurrirá», explica.
Dario Scuderi: resumen de su trayectoria en las categorías sub-17 y sub-19 del BVB
Equipo Partidos Goles Asistencias Borussia Dortmund Sub-17 24 2 1 Borussia Dortmund Sub-19 36 1 5