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«Casi muero dos veces»: una exestrella de la Premier League revela el aterrador calvario de su alergia
Un escalofriante encuentro cercano con la muerte
Undav ha compartido una impactante revelación personal sobre su salud al admitir que ha estado peligrosamente cerca de la muerte debido a una grave alergia alimentaria. El delantero de 30 años, que disfrutó de una etapa en la Premier League con el Brighton & Hove Albion antes de regresar a la Bundesliga, explicó que el marisco ha supuesto para él un peligro mortal durante toda su vida adulta.
En una reciente aparición en un pódcast, según informó The Sun, al internacional alemán le preguntaron por sus preferencias culinarias y si le gustaba el sushi. Undav se apresuró a aclarar que, aunque le gustan ciertas variedades, tiene que ser increíblemente precavido. «Sí, pero solo con salmón o vegetariano. Porque no puedo comer gambas. He sufrido una reacción alérgica dos veces; en ambas casi me muero».
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El desgaste físico de la reacción
La estrella del Stuttgart pasó después a ofrecer detalles gráficos de lo que le ocurre a su cuerpo cuando consume marisco por accidente. Undav confirmó que su alergia va más allá de las gambas y abarca una amplia variedad de productos del mar, entre ellos la langosta y los mejillones. Los síntomas físicos son inmediatos e increíblemente peligrosos, y suponen una amenaza constante para el deportista profesional si no vigila lo que consume.
Al describir la aterradora sensación de una reacción anafiláctica, Undav explicó el impacto fisiológico de la alergia. El delantero añadió: «Se me hincha todo y no puedo respirar. Nunca había oído hablar de eso».
La vida en Stuttgart y la rutina
Desde que regresó a Alemania, Undav ha encontrado una sensación de paz y estabilidad que ha disparado su rendimiento. A menudo disfruta de una rutina tranquila con su esposa, Tanja, asegurándose de que su dieta siga siendo segura y controlada. La máquina de hacer goles de la Bundesliga añadió: «Cuando jugamos partidos internacionales, normalmente entrenamos por la tarde. Entonces, entre las diez y las doce, voy al centro de Stuttgart con mi mujer».
Encontrar el equilibrio adecuado entre sus compromisos profesionales y su vida personal ha sido clave para su éxito sobre el terreno de juego. El exjugador del Brighton disfruta de la calma de la ciudad en su tiempo libre, lejos del entorno de alta presión del estadio. Señaló: «Es tranquilo y puedes estar en paz. Comemos juntos, por ejemplo, tostadas de aguacate con salmón».
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Éxito en el panorama internacional
Los problemas de salud de Undav no han frenado en absoluto su progresión sobre el césped. Tras fichar por el Brighton procedente del club belga Union Saint-Gilloise en 2022, el delantero de 1,78 m tuvo dificultades para asentarse en el Amex Stadium y logró ocho goles en 30 apariciones. Sin embargo, después de marcharse cedido al Stuttgart al año siguiente, demostró ser un éxito inmediato y se ganó un traspaso permanente en 2024. Desde entonces, se ha convertido en una revelación para el club alemán, con 57 goles y 30 asistencias en 117 partidos.
Este estado de forma espectacular a nivel de clubes se ha trasladado también al escenario internacional con Alemania. Undav suma hasta ahora nueve goles en 13 internacionalidades, incluidos tres en el Mundial de este verano. Marcó en la goleada de su equipo a Curazao antes de anotar otros dos contra Costa de Marfil, pero no pudo evitar la eliminación de su selección en la tanda de penaltis ante Paraguay en dieciseisavos de final.
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