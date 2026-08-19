Undav ha compartido una impactante revelación personal sobre su salud al admitir que ha estado peligrosamente cerca de la muerte debido a una grave alergia alimentaria. El delantero de 30 años, que disfrutó de una etapa en la Premier League con el Brighton & Hove Albion antes de regresar a la Bundesliga, explicó que el marisco ha supuesto para él un peligro mortal durante toda su vida adulta.

En una reciente aparición en un pódcast, según informó The Sun, al internacional alemán le preguntaron por sus preferencias culinarias y si le gustaba el sushi. Undav se apresuró a aclarar que, aunque le gustan ciertas variedades, tiene que ser increíblemente precavido. «Sí, pero solo con salmón o vegetariano. Porque no puedo comer gambas. He sufrido una reacción alérgica dos veces; en ambas casi me muero».