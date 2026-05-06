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«Casi llegan a las manos»: nueva trifulca en el Real Madrid tras la «violenta discusión» entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni
Caos en el campo de entrenamiento de Valdebebas
Según MARCA, el ambiente en el Real Madrid es crítico. Valverde y Tchouameni casi se pelean tras una fuerte discusión que refleja la crisis interna de la plantilla. Todo empezó con una entrada durante un ejercicio de entrenamiento; una falta derivó en uno de los enfrentamientos más agresivos vistos en las instalaciones del club. Se midieron cara a cara, se empujaron y siguieron discutiendo en el vestuario. El incidente, que conmocionó a técnicos y compañeros, se propagó de inmediato por Valdebebas.
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Aumentan las divisiones en una plantilla frustrada
Esta pelea refleja un vestuario cada vez más dividido. El Madrid es segundo con 77 puntos tras 34 jornadas, a 11 del líder, el Barcelona. La lejanía en la tabla ha hecho que afloren frustraciones antiguas. Las relaciones entre varias figuras clave se han deteriorado tanto que algunos jugadores ya ni se hablan. El desgaste emocional ha envenenado el ambiente: hasta los entrenamientos son volátiles y el cuerpo técnico lucha por recuperar la normalidad.
La falta de conexión de Arbeloa y las recientes disputas en el vestuario
Según se informa, la crisis en la plantilla va más allá de los jugadores: la relación con Álvaro Arbeloa se ha tensado. Seis jugadores ya no se hablan. Esta semana también saltó a la luz un enfrentamiento entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. El defensa español lo restó importancia: «Es algo puntual, sin relevancia, ya zanjado», pero en privado la historia es otra. Estas disputas constantes indican que la plantilla se desmorona.
- AFP
El Clásico se avecina mientras la temporada llega a su punto álgido
La polémica llega en el peor momento, justo cuando el Madrid se prepara para el Clásico del domingo. Perder sería el colmo, pues al Barcelona solo le falta un punto para proclamarse campeón. Si la plantilla no se une, estas divisiones pueden acabar con el poco orgullo que queda en esta desastrosa temporada.